كوالالمبور (أ ش أ)

أعلنت سلطات الصحة في ماليزيا، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد بفيروس كورونا المستجد إلى 17 حالة، وقال مدير عام الصحة الدكتور نور هشام عبد الله - حسبما نقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية - "إنه تم تأكيد إصابة سيدة ماليزية تبلغ من العمر 65 عاما بالفيروس، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 17 حالة".

وأوضح أن السيدة هي والدة زوجة الماليزي الذي كان تاسع حالة إصابة بالفيروس تم تأكيدها في البلاد في 4 فبراير الجاري، والسيدة تعاني من أمراض مزمنة مختلفة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية يوم أمس.



وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.



وأضافت اللجنة أن 6188 مريضا ما زالوا في حالة حرجة، وخرج 2649 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، فيما تم تعقب 371905 أشخاص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين.



وتم حتى نهاية السبت، الإبلاغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بينها حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و17 حالة في تايوان، فيما خرج مريض في ماكاو ومريض في تايوان من المستشفى بعد شفائهما.



وأشارت اللجنة إلى أن الصين شهدت انخفاضا في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز تفشي الفيروس)، لليوم الخامس على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن 509 حالات مؤكدة جديدة يوم السبت خارج مقاطعة هوبي.