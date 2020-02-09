أول موقع إلكترونى لتجارة المنتجات المصرية.. 20 معلومة مهمة عن منصة جودة

ترفع شعار صنع فى مصر، وتستهدف المساهمة بصورة فعالة فى تسويق المنتجات المحلية إلكترونيا، سواء كانت تخص شركات وصناعا مصريين، أو أنتجتها شركات واستثمارات أجنبية عاملة فى مصر، ويرى القائمون عليها أن هناك فرصا عديدة وواعدة فى هذا المجال، وأن المنتجات المصرية تملك إمكانات ضخمة وقدرات تنافسية مهمة، وهو ما يُراهنون عليه فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية.. يمكنك التسجيل فيها وبدء العمل عبر هذا الرابط.

يقول محمد وحيد، المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، التى أطلقتها شركة كتاليست الرائدة مؤخرا، إنهم يسعون إلى تكوين قاعدة تجارية متطورة وفق أسس تكنولوجية حديثة، تقود إلى ربط السوق الصناعية وأطرافها بنافذة مهمة تُطل منها على السوق المحلية، وعلى الإقليم والعالم، بما يسمح باجتذاب تدفقات مالية جديدة عبر عملية تسويق مُختلفة عن المعتاد، بدلا من تدوير المُنتجات والأموال المحلية فى نشاط تجارى محلى تماما، ودائرة مُغلقة على الصناع والمستهلكين وحدهم.

ومن واقع جولة فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية، وحوارات مع أصحاب الفكرة والقائمين عليها، والخطط الحالية والمستقبلية للعمل، نستعرض معكم أهم 20 معلومة عن أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية.

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www.gawda.com