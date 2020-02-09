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أول صور من موقع حادث مقتل "نجوى" رضيعة مذبحة حدائق الأهرام

الأحد، 09 فبراير 2020 06:02 م
أول صور من موقع حادث مقتل "نجوى" رضيعة مذبحة حدائق الأهرام صورة الطفل الناجى من المذبحة
كتب بهجت أبو ضيف - أحمد عبد الهادى

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انفردت اليوم السابع، بالتقاط أول صور من مسرح الجريمة التى شهدتها منطقة حدائق الأهرام، انتحر خلالها محام يدير شركة استثمار عقارى، بعد قتل زوجته وابنته الرضيعة "نجوى" حيث ظهرت آثار الدماء الخاصة بالمحامى وابنته بعد إلقاء الطفلة وانتحاره بمنور العقار المكون من 5 طوابق .

 

وكشف الطفل "أدهم" الناجى الوحيد من جريمة حادث، انتحار محام بعد قتل زوجته وابنته بمنطق حدائق الأهرام، وهو ابن الزوجة المجنى عليها من طليقها، عن تفاصيل المذبحة، مشيرا إلى أنه كان نائما بغرفة بمفردة فى الشقة وفوجئ باستغاثة من والدته لإنقاذها من الموت، موضحا: "كنت نايم وصحيت على صوت أمى وشوفتها مرمية على الأرض".

وتابع الطفل فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه شاهد زوج والدته بعد إلقاء نفسه، قائلا: "شوفته وهو بيرمى أختى فى المنور ورمى نفسه هو كمان، مضيفا: "خرجت إلى بلكونة الشقة وبدأت فى الاستغاثة بالجيران ومسكت التليفون وحاولت إخبار أقاربنا ولقيت الجيران انتبهوا لى وأنا بصوت وبلغوا الشرطة".

من جانبها تستمع جهات التحقيق الآن لأقوال الطفل الناجى الوحيد من الحادث، والذى أكد لليوم السابع، أنه كان نائما بغرفة بمفردة فى الشقة وفوجئ باستغاثة من والدته لإنقاذها من الموت، وعندما حاول استكشاف الأمر شاهد والدته جثة هامدة على الأرض، وتابع الطفل أنه شاهد زوج والدته بعد إلقاء نفسه وشقيقته من الأم وهى طفلة رضيعة بمنور العقار من الطابق الخامس، مضيفا أنه خرج إلى بلكونة الشقة وبدأ فى الاستغاثة بالجيران، ثم أمسك الهاتف المحمول وحاول الاتصال بأحد أقاربه لإخباره بالحادث، ثم تجمع الجيران وأبلغوا قسم الشرطة .

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى واقعة العثور على 3 جثث من أسرة واحدة، مقتولين داخل عقار بمنطقة حدائق الأهرام، أن الأب وراء قتل زوجته وأبنته قبل انتحاره بالقاء نفسه من منور العقار.

 

وأضافت التحريات الأولية، أن رب الأسرة (الأب) كان عليه ديون بلغت 20 مليون جنيه ويستحق الدفع أحد أقساط تلك الأموال غدا الاثنين، إلا أنه فشل فى التصرف فى المبلغ وخوفا على أسرته أقدم على خنق الزوجة حتى تأكد من وفاتها ثم القى بابنتهما الرضيعة 8 شهور من منور الشقة القاطنة فى الطابق الخامس، ثم انتحر بإلقاء نفسه من ذات الطابق فى العقار الذى يسكنون فيه، فيما كان الطفل" ادم" الذى يبلغ من العمر 5 سنوات ابن زوجته الذى يقيم معهما بغرفة داخل الشقة، والذى يعد الناجى الوحيد فى الحادث.

 

وأوضحت التحريات الأولية، أن أحد المقيمين فى العقار هو من شاهد الجريمة وتواجد الجثث فى منور العقار، وأسرع إلى إبلاغ رجال الشرطة، التى انتقلت إلى مكان الجريمة وعثرت على الجثث الثلاثة داخل العقار.
 
وقال شهود عيان فى واقعة العثور على جثة رجل وزوجته وابنته مقتولين فى منطقة حدائق الأهرام، إن المجنى عليه "أ.ص" كان يقيم فى منطقة المرج، ويملك مكتب استثمار عقارى بالمنطقة، وخلال فترة عمله هناك جمع مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بلغت ملايين الجنيهات، لتوظيفها فى مجال العقارات، مقابل أرباح شهرية، ولكنه بعد فترة توقف عن سداد تلك الأرباح‪.‬
 
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