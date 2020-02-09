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أول حالة شفاء من كورونا: ما قدمته الإمارات يجسد مدى الرعاية لمن يعيش بها

الأحد، 09 فبراير 2020 08:23 م
أول حالة شفاء من كورونا: ما قدمته الإمارات يجسد مدى الرعاية لمن يعيش بها شفاء اول حالة من كورونا فى الامارت
كتب خالد إبراهيم

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أعربت ليو يوجيا البالغة من العمر 73 عاما، أول امرأة تُشفى شفاءا تاما من فيروس كورونا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شكرها و تقديرها لدولة الإمارات على الرعاية و الاهتمام الكبير الذى حظيت بها منذ دخولها المستشفى، وبحسب "سكاى نيوز"، فإن يوجيا قالت،"ما قدمته الإمارات لى و جميع أفراد العائلة يجسد مدى الرعاية التى يحظى بها كل من يعيش في الامارات"

وأبدت سعادة كبيرة بزيارة القنصل الصينى لها وممثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى دولة الإمارات وتقديم التهنئة لها على شفائها.

شفاء اول حالة من كورونا فى الامارت
شفاء اول حالة من كورونا فى الامارت

 

وكان حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، أكد أن جميع الفحوصات التى أجريت للسيدة الصينية أظهرت شفاءها وخلوها التام من المرض، متابعا أن تعامل الإمارات مع هذه الحالات يبرهن على قوة النظام الصحى فى الدولة بفضل الدعم الذى توليه قيادة الدولة لهذا القطاع، مؤكدا أنه يتم التعامل مع المصابين وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها ويتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين.

 

كانت وزارة الصحة الاماراتية ووقاية المجتمع أعلنت عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

 

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحالة الصحية للمصابين الجدد، وهم من الجنسية الصينية والفلبينية، تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة، مشددة على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أية حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض.

 

 


الإمارات

حسين عبدالرحمن

كورونا

ليو يوجيا

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