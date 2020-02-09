أمن القاهرة يضبط 14 ألف قرص مهرب جمركيا داخل صيدلية فى التجمع

كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط صيدلية بداخلها أدوية مهربة ومحظور تداولها ومؤثرة على الحالة النفسية فى التجمع الخامس، ومحل يحتوى على كمية من الشيش الإلكترونية مجهولة المصدر فى شبرا، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المستلزمات الطبية المحظور تداولها والمؤثرة على الصحة العامة للمواطنين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، بقيام مالك إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركياً وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد، داخل مخزن ملحق بالصيدلية عمله بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أمكن ضبط (صيدلى- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).. وعثر بداخل المخزن على (14350 قرص) مهربة جمركياً ومجهولة المصدر ومحظور تداولها ومؤثرة على الحالة النفسية.

كما تمكنت إدارة مباحث رعاية الاحداث بالقاهرة، من ضبط (مسئول عن محل كائن بدائرة قسم شرطة شبرا)، وبحوزته (11شيشة إلكترونية- 300 عبوة زيت خاص بالشيش الإلكترونية مختلفة الأنواع والأحجام- 50 علبة سجائر مختلفة الأنواع) وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين في تلك الوقائع

وعلى جانب آخر، القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب محطة وقود لبيعه 50 ألف لتر بنزين فى السوق السوداء في مدينة نصر وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت حملة تموينية، من القبض على المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (بمحافظة القاهرة) لتجميعه فى (50000) لتر "سولار، بنزين" للإتجار بها فى السوق السوداء.. وقدرت بقيمة مالية (347500) جنيه تقريباً، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية.