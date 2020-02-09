أمازون تلغى مشاركتها فى مؤتمر دولى للاتصالات بسبب فيروس كورونا

رويترز

تراجعت شركة أمازون، اليوم الأحد، عن المشاركة فى مؤتمر دولي للاتصالات تستضيفه برشلونة هذا الشهر بسبب فيروس كورونا الجديد.

وذكرت منافذ إعلامية عديدة في إسبانيا، من بينها صحيفة إلموندو، أن شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت قالت إنها لن تعرض منتجاتها ولن تشارك في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة المقرر فى الفترة من 24 إلى 27 فبراير "بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد والمخاوف المستمرة فيما يتعلق به".

ولم ترد أمازون على طلب تعقيب.

وفي محاولة لفرض مزيد من السيطرة على السوق في الولايات المتحدة الأمريكية، قامت شركة "أمازون"، بافتتاح مركز جديد للشركة في ولاية أيوا، وتحديدا في مدينة بونورانت، الجمعة والتي تطلع الشركة، إلى توظيف 1000 عامل بها، بأواخر العام الجارى.

عدد القوى العاملة بلغ في الولايات المتحدة أكثر من 500 ألف للمرة الأولى فى 31 يناير الماضى بزيادة 43 % عن عام 2018.

أليسيا بولر ديفيس نائبة أمازون، قالت يسعدنا أن نفتتح أول مركز لتنفيذ الطلبات والتوزيع بولاية أيوا في مدينة بوندورانت، ونسعى لتوفير =1000 وظيفة بحد أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً فى الساعة"، بحسب ما جاء فى "foxbusiness".