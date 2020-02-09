سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمازون تلغى مشاركتها فى مؤتمر دولى للاتصالات بسبب فيروس كورونا

الأحد، 09 فبراير 2020 09:59 م
أمازون تلغى مشاركتها فى مؤتمر دولى للاتصالات بسبب فيروس كورونا شركة أمازون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجعت شركة أمازون، اليوم الأحد، عن المشاركة فى مؤتمر دولي للاتصالات تستضيفه برشلونة هذا الشهر بسبب فيروس كورونا الجديد.

وذكرت منافذ إعلامية عديدة في إسبانيا، من بينها صحيفة إلموندو، أن شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت قالت إنها لن تعرض منتجاتها ولن تشارك في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة المقرر فى الفترة من 24 إلى 27 فبراير "بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد والمخاوف المستمرة فيما يتعلق به".

ولم ترد أمازون على طلب تعقيب.  

وفي محاولة لفرض مزيد من السيطرة على السوق في الولايات المتحدة الأمريكية، قامت شركة "أمازون"، بافتتاح مركز جديد للشركة في ولاية أيوا، وتحديدا في مدينة بونورانت، الجمعة والتي تطلع الشركة، إلى توظيف 1000 عامل بها، بأواخر العام الجارى.

عدد القوى العاملة بلغ في الولايات المتحدة أكثر من 500 ألف للمرة الأولى فى 31 يناير  الماضى بزيادة 43 % عن عام 2018.

أليسيا بولر ديفيس نائبة أمازون، قالت يسعدنا أن نفتتح أول مركز لتنفيذ الطلبات والتوزيع بولاية أيوا في مدينة بوندورانت، ونسعى لتوفير =1000 وظيفة بحد أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً فى الساعة"، بحسب ما جاء فى "foxbusiness".


امازون

برشلونه

مؤتمر دولى

مؤتمر اتصالات

اخبار امازون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

اليوم السابع: أفريقيا تشكر الرئيس

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

3 مسلحين يقتحمون مطعم "فلفلة" المصرى فى أستراليا.. صور

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على جزاء إدارى للسايس حال تحصيل مبالغ مالية تجاوزت القيمة المحددة

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم ساحات الانتظار وعمل السياس فى مجموعه

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

ضربة جديدة للاحتكار القطرى.. الدوري الإنجليزي قريباً على طريقة Netflix

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك رسميا بإقامة القمة 24فبراير باستاد القاهرة

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة