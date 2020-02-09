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الأحد، 09 فبراير 2020 05:00 ص
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أسرة مدينة نصر تنظر طلب أحمد عز بنقل طفليه من زينة لمدرسة أخرى

الأحد، 09 فبراير 2020 05:00 ص
أسرة مدينة نصر تنظر طلب أحمد عز بنقل طفليه من زينة لمدرسة أخرى أحمد عز وزينة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز ويطالب فيها مطلقته الفنانة زينة بتمكينه من الإشراف التعليمى على طفليه "عز الدين وزين الدين" ونقلهما إلى مدرسة أخرى غير المقدين بها حاليا.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قررت، تأجيل نظر الدعوى التي أقامها معتز الدكر محامى الفنانة زينة ضد مطلقها الفنان أحمد عز وتطالبه فيها بدفع المصاريف الدراسية لطفليه"زين الدين وعز الدين" عن عامى 2018 و2019 بما يقدر بـ 43 ألف جنيه استرلينى لجلسة أول مارس المقبل، وقدم المحامى فى الجلسة الأخيرة لنظر هذه الدعوى حافظة مستندات تتضمن تحريات حول ثروة أحمد عز.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت سابقا، بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني " 700 ألف جنيه مصري" لطفليه من الفنانة زينة " كمصروفات مدرسية للتوأم.

جاء قرار محكمة استئناف القاهرة تأكيدا لحكم صدر من محكمة أسرة مدينة نصر ، بإلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه من الفنانة زينة "زين الدين وعز الدين".

وحضر معتز الدكر وكيلًا عن الفنانة زينة وقدم حافظتي مستندات حوت اﻷولى الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2016 بمنع أحمد عز لطفليه من السفر للخارج والذي قضي فيه بالرفض.

 واﻷمر الوقتي الثاني والصادر بتاريخ 24 يوليو 2017 في ذات الأمر، والذي قضى فيه هو الآخر بالرفض، لتأكيد إقرار عز بثبوت الزوجية والمعاشرة والنسب.

 واستند محامي زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز  إلى الأعمال السينمائية  للمدعى عليه، وحجم ثروته، مشيرا إلى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفلاه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية.


محكمة الاسره زينة

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