أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة الرئيس السيسى.

حيث انطلقت منذ قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقى، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ترأس الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية في دورتها الـ 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى بأديس ابابا، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى صباح اليوم الأحد، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامة الرئيس بأديس أبابا.

لأول مرة تطبيق إلكترونى يكشف كيف انتشر فيروس كورونا إلى العالم

نشرت تقارير صحفية أمريكية تقريرا مطولا يكشف للمرة الأولى ، حول كيف انتشر فيروس "كورونا" الجديد في كل العالم، وتحول إلى كابوس مرعب.

ونقل موقع وكالة سبوتنك عن وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية فى تقرير مطول ، إن تطبيق الخرائط "بايدو" المعتمد فى الصين، يكشف كيف أن تأخر السلطات الصينية في إغلاق حدود مدينة "ووهان" ورفض اعترافها بانتشار الفيروس، تسبب فيما يشبه الكارثة

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

قضت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا بتلميذات فصلين كاملين بالفصل السادس الابتدائى (120 تلميذة) بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن .

طقس الغد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

أبو الغيط: السيسى قدم إنجازات كبيرة للقارة خلال ترأسه للاتحاد الأفريقي

أكد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم إنجازات كبيرة للقارة خلال فترة ترأسه للاتحاد الأفريقي وعلى رأسها إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية واعتماد رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي للاتحاد وتنفيذ أركان أجندة 2063 لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية فى القارة، جاء ذلك خلال كلمته بالقمة الأفريقية الـ 33 المنعقدة اليوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

الكهرباء: 53 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكات..و2 مليار شهريا لسداد مديونية البترول

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، إن الدولة لديها خطة طموحة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة، وهى خاصة بمشروعات شبكات نقل الكهرباء من خطوط ومحولات إلى 500 كيلو وات خلال 4 سنوات بتكلفة 53 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه جارى حاليا التفاوض مع قبرص والسعودية والأردن والكونغو فى إطار خطة الربط الكهربائى وتحصيل قيمة تكلفة عبور الطاقة الكهربية عبر الشبكات المصرية.

مفوضية الاتحاد الأفريقى تطالب الولايات المتحدة بإزالة السودان من قوائم الإرهاب

قال موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، إن هناك العديد من المشاكل التى تواجه القارة الأفريقية، ويأتى على رأسها الإرهاب الذى لا يزال يشكل تهديدا على العديد من الدول الافريقية.

وأضاف موسى فقيه خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة الافريقية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المراة الأفريقية لا يزال أمامها طريقا طويلا من أجل الحصول على كافة حقوقها، معربا عن قلقه من تحول الشباب نحو التطرف ويحتاجون أيضا لمزيد من فرص العمل رغم ما تبذله الدول الأفريقية من جهود من أجل دعمهم، وبالتالى فإن الدول الافريقية تحتاج مزيدا من الوقت من أجل استكمال حصول المراة والشباب على كافة حقوقهم داخل قارتنا الافريقية.

الحكومة: 320 مليون لاستكمال مبنى معهد الأورام الجنوبى..و 100 مليون للتطوير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبنى المعهد القومي للأورام، التابع لجامعة القاهرة، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومى للأورام، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، حيث قام رئيس الوزراء بجولة شملت جانباً كبيراً من مكونات الصرح الطبى الهام، التى تخضع لمشروع لاصلاح التلفيات بعد تضررها جراء الحادث الإرهابى الذى وقع العام الماضى.

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

أكدت الهيئة العامة الاستعلامات ، أن مصر وعدت فأوفت، وكانت عند الثقة التي أولاها إياها الأشقاء في القارة الأفريقية، مضيفة أن اليوم التاسع من فبراير 2020 يكتمل عام كامل على تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في القمة الأفريقية في أديس أبابا في فبراير 2019 وأنه خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، تعاملت مصر مع هذه المهمة باعتبارها ثقة تقدرها من قادة الدول الأفريقية في مصر وقيادتها، وفي الوقت نفسه، باعتبارها مسئولية عليها الوفاء بها تجاه القارة وشعوبها.

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

بدأت المؤسسات الصحفية القومية، اليوم الأحد، فى تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، ويرأس المستشار عادل بريك – عضو الهيئة الوطنية للصحافة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية وإصدار التعليمات المنظمة لإجراء الانتخابات بإجراءات الانتخابات والجدول الزمني لمراحلها المختلفة.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وترميم معهد الأورام

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، أعمال تطوير وترميم معهد الأورام الذى كان قد تأثر نتيجة الحادث الإرهابى الذى وقع مؤخرا أمامه انفجار سيارة محمله بالمتفجرات .

وكانت وزارة التضامن قد أعلنت عقب الحادث الإرهابى عن تخصيص 5 ملايين جنيه من موازنة بنك ناصر الاجتماعى، للمساهمة فى إعادة ترميم معهد الأورام وتشغيله بكامل طاقته.

الهجرة: نتابع قضية احتجاز مواطن مصرى ونجليه إثر مشادة مع فرد أمن بالسعودية

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الاتصالات لطلب التدخل لمساندة أسرة مصرية مكونة من أب وأم واثنين من الأبناء (شابين)، كانوا يؤدون مناسك العمرة فى المملكة العربية السعودية، وأثناء عودتهم تم التحفظ على الأب والشابين خلال إنهاء إجراءات السفر على إثر مشادة مع فرد أمن.

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة داخل شقتهم بحدائق الأهرام.. والنيابة تحقق

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، في واقعة العثور على 3 جثث من أسرة واحدة بمنطقة الهرم، لكشف غموض الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على 3 جثث داخل شقة بحدائق الأهرام، فانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث لـ3 أشخاص من أسرة واحدة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

نقيب الصحفيين فى رسالة عاجلة للجمعية العمومية: أزمات مصطنعة تشهدها النقابة منها استقالة هشام يونس

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن هناك أزمات مصطنعة تشهدها نقابة الصحفيين، حول الاستقالة المسببة للزميل هشام يونس من عضوية مجلس النقابة وقرار المجلس بإقالته من مسؤولية أمانة الصندوق، والتى وصلت إلى حدود يجوز معها تسميتها "حديث الإفك"، وذلك فى وقت تمر فيه المهنة النبيلة والنقابة العريقة وأبناؤهما الكرام من الصحفيات والصحفيين، بظروف غير مسبوقة فى الصعوبة تهدد مصالحهم وحقوقهم بل وأحيانًا وجود صناعة الصحافة نفسها.