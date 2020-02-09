أخبار مصر اليوم.. السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث مكافحة الإرهاب

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، مضيفا فى كلمته امام قمة الاتحاد الأفريقي: "أؤكد استعداد مصر لاستضافة عقد قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن القمة الأفريقية الخاصة يأتى من واقع مسؤوليتها وإيمانًا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن فى أفريقيًا، ودعا الرئيس السيسي خلال كلمته للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وأن تكون هذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الافريقى وهيئة مكتب اللجنة الفنية للدفاع على أن تعرض على هيئة مكتب القمة فى أقرب وقت.



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السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث مكافحة الإرهاب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، مضيفا فى كلمته امام قمة الاتحاد الأفريقي: "أؤكد استعداد مصر لاستضافة عقد قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن القمة الأفريقية الخاصة يأتى من واقع مسؤوليتها وإيمانًا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن فى أفريقيًا، ودعا الرئيس السيسي خلال كلمته للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وأن تكون هذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الافريقى وهيئة مكتب اللجنة الفنية للدفاع على أن تعرض على هيئة مكتب القمة فى أقرب وقت.



رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم

حرص موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، على تقديم التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا باللغة العربية: "اسمحوا لى أن أعرب عن عظيم التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية للعمل الجبار الذى قام به طيلة رئاسة الاتحاد الافريقي خلال العام المنصرم، وأثمن طيب العمل معه وحسن تعامله معانا خدمة لقضايا القارة، ودفع مختلف المشروعات الافريقية الاستراتيجية". وتابع موسى فقيه خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى: "ولأننى أمل أن نظل نستفيد من خبرته وحكمته فى المستقبل".





اتحاد الكرة يخطر رسميا بإقامة القمة 24 فبراير باستاد القاهرة

أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى ناديى الاهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز، وذلك يوم24 فبراير الجارى، على أن تقام المباراة فى الساعة السابعة والنصف باستاد القاهرة، دون أى تأجيل للمباراة كما يتردد. وجدد مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الجهات الأمنية خلال الساعات الأخيرة، من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة مباراة القمة بين ناديى الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع فى موعدها على استاد القاهرة، خاصة أن الموافقات لم تصل حتى الآن.





السكة الحديد فى بيان رسمى : واقعة حمار الأقصر صحيحة وحررنا محضرا ضد الراكب أصدرت هيئة السكة الحديد ، بيان رسمى بشأن ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استصحاب أحد الركاب "حمار " بقطار ركاب رقم 748 (نجع حمادي – الأقصر) أمس السبت الموافق 8 فبراير 2020. وقالت الهيئة ، فى نص البيان من منطلق سياسة الشفافية التي تنتهجها هيئة سكك حديد مصر للتواصل مع المواطنين ، بشأن مرفقهم العريق أنه بالتحقيق في الأمر تبين ركوب الراكب للقطار ومعه "الحمار" حيث استقل المواطن قطار ركاب رقم 748 من محطة أبنود – وهي عبارة عن رصيف فقط – وبصحبته دابة "حمار". أصدرت هيئة السكة الحديد ، بيان رسمى بشأن ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استصحاب أحد الركاب "حمار " بقطار ركاب رقم 748 (نجع حمادي – الأقصر) أمس السبت الموافق 8 فبراير 2020. وقالت الهيئة ، فى نص البيان من منطلق سياسة الشفافية التي تنتهجها هيئة سكك حديد مصر للتواصل مع المواطنين ، بشأن مرفقهم العريق أنه بالتحقيق في الأمر تبين ركوب الراكب للقطار ومعه "الحمار" حيث استقل المواطن قطار ركاب رقم 748 من محطة أبنود – وهي عبارة عن رصيف فقط – وبصحبته دابة "حمار".



أول صور من موقع حادث مقتل "نجوى" رضيعة مذبحة حدائق الأهرام

انفردت اليوم السابع، بالتقاط أول صور من مسرح الجريمة التى شهدتها منطقة حدائق الأهرام، انتحر خلالها محام يدير شركة استثمار عقارى، بعد قتل زوجته وابنته الرضيعة "نجوى" حيث ظهرت آثار الدماء الخاصة بالمحامى وابنته بعد إلقاء الطفلة وانتحاره بمنور العقار المكون من 5 طوابق .







ومن الحب ما قتل.. لماذا يقتل الناس أحباءهم؟

أثارت واقعة مذبحة حدائق الأهرام اليوم -التي عثر فيها رجال الشرطة على 3 جثث لمحامٍ وزوجته وطفلتهما، بعد قيام الزوج بخنق زوجته وإلقاء ابنته من المنور بسبب الديون- الرعب والذعر، ولكن كيف يمكن أن نقتل شخصًا نحبه، وما الذى يدفع بعض الرجال لقتل زوجاتهم وأطفالهم، فهل يمكن للحب أن يكون سببًا لجريمة قتل.. هذا ما نتعرف عليه وفقًا لرأى الطب النفسي







الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد. وكانت وزارة الصحة الاماراتية ووقاية المجتمع أعلنت عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس.







مصر تستضيف اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس

تستضيف مصر اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5) وممثلى الدول المانحة، وذلك فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجارى. ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس فى مجال محاربة الإرهاب عبر تقديم الدعم المتبادل فى كافة المجالات، وتبادل التجارب والخبرات فى مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.





فصل مدرس بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا من سلسلة أحكامها الرادعة لضبط السلوك العام فى المجتمع، يتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى، خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس، وقضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين لسنة ستة ابتدائى 120 تلميذة بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.



الكهرباء: 53 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكات قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، إن الدولة لديها خطة طموحة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة، وهى خاصة بمشروعات شبكات نقل الكهرباء من خطوط ومحولات إلى 500 كيلو وات خلال 4 سنوات بتكلفة 53 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه جارى حاليا التفاوض مع قبرص والسعودية والأردن والكونغو فى إطار خطة الربط الكهربائى وتحصيل قيمة تكلفة عبور الطاقة الكهربية عبر الشبكات المصرية. قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، إن الدولة لديها خطة طموحة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة، وهى خاصة بمشروعات شبكات نقل الكهرباء من خطوط ومحولات إلى 500 كيلو وات خلال 4 سنوات بتكلفة 53 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه جارى حاليا التفاوض مع قبرص والسعودية والأردن والكونغو فى إطار خطة الربط الكهربائى وتحصيل قيمة تكلفة عبور الطاقة الكهربية عبر الشبكات المصرية.







طقس الغد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة. وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا و غائم أحيانا وتنشط الرياح ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.



لأول مرة تطبيق إلكترونى يكشف كيف انتشر فيروس كورونا نشرت تقارير صحفية أمريكية تقريرا مطولا يكشف للمرة الأولى ، حول كيف انتشر فيروس "كورونا" الجديد في كل العالم، وتحول إلى كابوس مرعب. ونقل موقع وكالة سبوتنك عن وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية فى تقرير مطول ، إن تطبيق الخرائط "بايدو" المعتمد فى الصين، يكشف كيف أن تأخر السلطات الصينية في إغلاق حدود مدينة "ووهان" ورفض اعترافها بانتشار الفيروس، تسبب فيما يشبه الكارثة.







البرلمان: 3 سنوات مدة سريان رخصة "السايس"

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 6 من مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والتى ضوابط استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ورسم استخراجها لا يتجاوز 2000 جنيه.







الرئيس السيسي يصدر قانون تعديلات هيئة الشرطة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة. وكان مجلس النواب وافق على القانون، والذى ينص على الآتى: (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكررًا)، و(114 مكررًا 1)، و(114مكررًا 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:





الطفل الناجى الوحيد من مذبحة حدائق الأهرام: "شفته بعنيه"

كشف الطفل "أدهم" الناجى الوحيد من جريمة حادث، انتحار محامي بعد قتل زوجته وابنته بمنطق حدائق الأهرام، وهو ابن الزوجة المجني عليها من طليقها، عن تفاصيل المذبحة، مشيرا إلى أنه كان نائما بغرفة بمفردة فى الشقة وفؤجي باستغاثة من والدته لانقاذها من الموت، موضحا: "كنت نايم وصحيت على صوت أمى وشوفتها مرميه على الأرض". وتابع الطفل فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه شاهد زوج والدته بعد إلقاء نفسه، قائلا: "شوفته وهو بيرمى أختى فى المنور ورمى نفسه هو كمان".