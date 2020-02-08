1698 شابا سجلوا بمبادرتى المجلس الاستشارى والتأهيل والتمكين ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت محافظة بنى سويف، أن عدد الشباب الذين سجلوا أسماءهم باستمارات الإلتحاق بمبادرتى المجلس الإستشارى للشباب والتأهيل والتمكين بلغ 1698شابا من الجنسين منهم 1114 للمجلس الاستشارى، و 584 تأهيل وتمكين" وذلك أمس الجمعة فى آخر موعد للتسجيل بالمبادرتين.

وأكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، فى بيان له، على إطلاق المبادرتين النوعيتين التى تتبناهما المحافظة فى مجال التمكين الفعلى للشباب، خلال مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء 27 يناير الماضى، مع استمرار فتح باب التقديم أمام الشباب الراغبين فى التسجيل حتى السابع من الشهر الحالى عبر رابطين حددتها المحافظة على موقعها الإلكتروني، لافتا إلى تشكيل لجنة مختصة لتتولى اختبارات المتقدمين واختيار من تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها خلال المؤتمر والموجودة على موقع المحافظة الإلكترونى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تترجمها الحكومة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفقاً لرؤية مصر للتنمية 2030، مشيرا إلى أن هذه التجربة خطوة جادة نحو الإستفادة من المبادرات الرئاسية الرائدة المنفذة على مدار أكثر من 4 سنوات .

وعلى صعيد آخر أشاد محافظ بنى سويف بجهود مديرية التربية والتعليم فى مجال الدمج التربوى لذوى الإعاقة، خاصة بعد افتتاح فصل متعدد الإعاقة بمدرسة النور شرق النيل الذى يعد الأول على مستوى الصعيد والخامس على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ بنى سويف خلال استقباله محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بديوان عام المحافظة بمدينة بنى سويف العاصمة، على أهمية هذه الخطوة فى الدفع بخطة المحافظة لتمكين ذوى الإعاقة الذين يمتلكون قدرات خاصة، وذلك ضمن مبادرة بنى سويف صديقة لذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن هذا العمل المميز جاء نتيجة حرص منظومة العمل بمديرية التربية والتعليم على الدفع بخطة المحافظة فى مختلف المجالات التنموية.

ومن جانبه أكد محمد حسام الدين، على دعم محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم المتواصل للقطاع وحرصه على أن تكون منظومة العمل متكاملة ومتناغمة تعمل من خلال رؤية موحدة، مشيرا إلى دعم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم جهود الدولة فى مجال تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ، منوها عن أن الوزارة تعد نموذجا رائدا فى هذا المجال .