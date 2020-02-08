وفد "الرقابة والاعتماد" يزور أسوان استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. صور

تأتى زيارة وفد هيئة الرقابة والاعتماد الميدانية لمحافظة أسوان، للوقوف على التجهيزات الإنشائية والفنية والرقمية لخريطة تطبيق هذا المشروع القومى الأول من نوعه.

أكد اللواء أشرف عطية، أنه تم تكليف مجموعة عمل بإشراف نائب المحافظ الدكتورة غادة يحيى للقيام زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد من أجل الإطلاع على ملامح وتفاصيل تجربتها فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى للبدء من حيث أنتهى الأخرون ، مع تلافى أى معوقات ظهرت أثناء تطبيقها.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال التطوير الجارية داخل 125 وحدة صحية على مستوى مدن ومراكز المحافظة والتى ستتكلف أعمال تطوير البنية التحتية بها نحو 2,5 مليار جنيه ، بجانب 11 مستشفى سيتكلف تطويرها 1,5 مليار جنيه ، وبالتوازى مع ذلك تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية ، علاوة على بدأ العمل فى تلقى طلبات المواطنين لإدراجهم فى قاعدة البيانات حيث بلغ عدد من تم تسجيلهم حتى الآن إلى أكثر من 91 ألف ملف للأسرة ، بواقع 377 ألف ملف فردى ، فيما تم فحص أكثر من 70 ألف ملف ، بينما المستهدف أن يتم تسجيل كافة مواطنى أسوان بإجمالى 1،6 مليون مواطن بالمنظومة.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل، بأن هيئة الرقابة والاعتماد تعمل على ضمان استكمال تطبيق معايير الجودة المطلوبة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان فى يوليو القادم بالتوازى مع الأعمال الجارية فى تطوير المنشآت وتجهيز المعدات الطبية لضمان تلقى المواطنين للخدمة الصحية بأعلى جودة للحد من معاناته السابقة ، مؤكداً على أنه سيتم التغلب على التحديات الموجودة حالياً فى المنظومة الصحية سواء فى نقص التجهيزات الطبية أو الكوادر البشرية مع مراعاة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية لمواجهة أى طوارئ أو حرائق داخل المنشآت الصحية.