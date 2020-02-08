وفاة يابانى فى ووهان بعد نقله لمستشفى مصابا بالتهاب رئوى

رويترز

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان اليوم السبت وفاة رجل ياباني كان قد نقل إلى مستشفى مصابا بالتهاب رئوي في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة نقلا عن السلطات الطبية الصينية إن الرجل وهو في الستينات من عمره كان مشتبها بإصابته بالفيروس ولكن بسبب صعوبات في تشخيص المرض تم إعلان أن سبب الوفاة التهاب رئوي فيروسي.

ومن المحتمل أن يكون هذا الرجل أول ياباني يتوفى بسبب هذا المرض لأن مسؤولا بوزارة الخارجية اليابانية قال إنه ليس لدى الحكومة علم بأي ياباني توفي بسبب فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص في بر الصين الرئيسي وأصاب أكثر من 34 ألف آخرين.