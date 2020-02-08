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وفاة يابانى فى ووهان بعد نقله لمستشفى مصابا بالتهاب رئوى

السبت، 08 فبراير 2020 07:36 ص
وفاة يابانى فى ووهان بعد نقله لمستشفى مصابا بالتهاب رئوى كورونا ارشيفية
رويترز

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 أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان اليوم السبت وفاة رجل ياباني كان قد نقل إلى مستشفى مصابا بالتهاب رئوي في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا.
 
وأضافت الوزارة نقلا عن السلطات الطبية الصينية إن الرجل وهو في الستينات من عمره كان مشتبها بإصابته بالفيروس ولكن بسبب صعوبات في تشخيص المرض تم إعلان أن سبب الوفاة التهاب رئوي فيروسي.
 
ومن المحتمل أن يكون هذا الرجل أول ياباني يتوفى بسبب هذا المرض لأن مسؤولا بوزارة الخارجية اليابانية قال إنه ليس لدى الحكومة علم بأي ياباني توفي بسبب فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص في بر الصين الرئيسي وأصاب أكثر من 34 ألف آخرين.
 
قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 722 حالة بانتهاء يوم الجمعة ، بزيادة 86 حالة عن اليوم السابق. وأعلن إقليم هوبي الواقع بوسط الصين 81 حالة وفاة جديدة في حين توفي 67 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.
 
وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3399 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الجمعة ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى 31774 مصابا.
 
 كما ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز الإخبارية مساء امس الجمعة نقلا عن التلفزيون الرسمي الذي أشار الى أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين قفزت إلى أكثر من 700 قتيل و33 ألف مصاب.

وافادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الصين أعلنت ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 717 شخصا.

وشكك باحثون مستقلون، أمس الجمعة، فى بحث أشار إلى أن تفشى فيروس كورونا فى الصين ربما يكون انتقل من الخفافيش إلى البشر عن الطريق التجارة غير المشروعة فى آكل النمل الحرشفي.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التى إنها قادت البحث، وذكرت فى بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تسلسل الجينوم فى سلالة فيروس كورونا الجديد التى تم استخلاصها من حيوان آكل النمل فى الدراسة كان متطابقا بنسبة 99 فى المئة مع السلالة التى رصدت فى البشر. وأضافت أن البحث خلص إلى أن آكل النمل الحرشفى هو العائل الوسيط المرجح للفيروس، لكن جيمس وود، مدير إدارة الطب البيطرى فى جامعة كمبردج قال إن البحث ليس محكما.
وقال "الأدلة على الضلوع المحتمل لآكل النمل الحرشفى فى التفشى لم تُنشر، باستثناء ما جاء فى إفادة صحفية من جامعة. هذا ليس دليلا علميا".

وأضاف "الإبلاغ عن رصد حمض نووى فيروسى له تسلسل جينى مشابه بأكثر من 99 فى المئة ليس كافيا. أليس من الممكن أن تكون هذه النتائج بسبب تلوث من بيئة شديدة العدوى؟"

 

 

 

 


وزارة الخارجية اليابانية

كورونا

اليابان

ووهان

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