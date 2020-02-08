وفاة شخص ضمن 10مصابين بحادث تصادم طريق شبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

أعلن الدكتور حسن منصور مدير مستشفى الشاملة بشبين القناطر، وفاة مصاب ضمن 10مصابين بحادث تصادم اليوم على طريق شبين القناطر الزهويين، مشيرا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المتوفى وصل إلى المستشفى متوفيا على إثر الحادث وأنه تم توقيع الكشف عليه من قبل مفتش الصحة وصرحت النيابة العامة له بالدفن .

واضاف "منصور" أن باقى المصابين تتنوع إصاباتهم مابين كسور واخر مصاب بنزيف بالمخ تم نقله لمستشفى بنها الجامعى

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية،بتلقية بلاغا من شرطة النجدة بإصابة 10أشخاص على طريق شبين الزهوين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الأسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام

وتحرر محضر بالحادث وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق

وكان أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين بسب اختلال عجلة القيادة لسيارة ملاكى مما أدى إلى اصتطدمها بسيارة ميكروباص أجرة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم،حيث انتقل رجال المرور بمديرية أمن القليوبية، وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة دون توقفه وتسهيل الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى واخرى ميكروباص أجرة، بسب اختلال عجلة القيادة بالطريق الحر امام مدينة طوخ،واسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من المعاينة الأولية لمكان الحادث الذى وقع بطريق الحر امام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية أن سيارة ميكروباص أجرة كانت تستقل عدد من الركاب اصطدمت بها سيارة ملاكى من الجانب الايسر على إثر اختلال عجلة القيادة بها ،مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى ،وعلى الفور انتقل رجال المرور بالقليوبية بإشراف العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية،لمكان الحادث وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة من المواطنيين.

وفى سياق آخر، أعلنت مستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

ومن جانبه أكد طه الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن الحالة المصابين الذى أصيبوا بحادث تصادم بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية مطمئنة وتم خروج بعضهم لتماثلهم للشفاء وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم، وسيتم خروج باقى المصابين فور تماثلهم للشفاء.