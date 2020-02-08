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وصول عدد المتعافين من فيروس كورونا القاتل فى الصين إلى 2050 حالة

السبت، 08 فبراير 2020 09:59 ص
وصول عدد المتعافين من فيروس كورونا القاتل فى الصين إلى 2050 حالة المرضى مع المتعافين من الفيروس
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت السلطات الصحية فى الصين، عن تعافى 510 مريضا من المصابين بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالى المتعافين حتى الآن إلى 2050 حالة، فى مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبى بوسط الصين، ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإن 2050 شخصا خرجوا من المستشفيات الصينية بعد تعافيهم من عدوى فيروس كورونا الجديد، حتى نهاية أمس الجمعة.

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وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى تقريرها اليومى إن 510 أشخاص، من بينهم 298 فى مقاطعة هوبى بوسط البلاد، خرجوا من المستشفيات يوم الجمعة بعد تعافيهم.

وحتى نهاية يوم الجمعة، لقى ما مجموعه 722 شخصا مصرعهم بسبب المرض وتم تسجيل 34 ألف و546 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا الجديد فى 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانج للإنتاج والتعمير فى الصين.

سجلت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم السبت 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى شتى أنحاء البلاد حتى أمس.

وذكرت اللجنة –فى تقريرها اليومى - أنها تلقت تقارير عن 3399 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و86 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، بواقع 81 حالة وفاة فى مقاطعة هوبي، وحالتى وفاة فى مقاطعة هيلونغجيانغ إلى جانب حالة وفاة واحدة فى كل من بكين وخنان وقانسو.

وأضافت اللجنة أن 6101 مريض ما زالوا فى حالة حرجة، ويشتبه فى إصابة 27657 شخصا بالفيروس، فيما خرج 2050 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، كما تم تعقب 345498 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26702 شخص خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الجمعة.

وبنهاية يوم الجمعة تم الإبلاغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بما فى ذلك وفاة واحدة، و10 حالات فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16 حالة فى تايوان.

 


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