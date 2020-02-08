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وزير قطاع الأعمال: لدينا أمل فى العودة ليسود القطن المصرى السوق العالمى

السبت، 08 فبراير 2020 01:43 ص
وزير قطاع الأعمال: لدينا أمل فى العودة ليسود القطن المصرى السوق العالمى برنامج مانشيت
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك برنامج لتحسين وتطوير تجارة أقطان الزهر، التي يتم استلامها من المزارعين، وتمت التجربة في الفيوم وبنى سويف، واستعرض الأمس نتائج التجربة  لتعميمها في محافظات الجمهورية العام المقبل، بالإضافة إلى معرفة نتيجة المحالج.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تجربة التجارة والحليج حسنت من جودة القطن المصرى، لافتاً إلى أننا فقدنا العرش للقطن الأمريكي لفترة، والذى تم اتخاذه من القطن المصرى، وتم عمل تهجين له في أمريكا، ولكن بعد الإجراءات الجديدة للتجارة والحليج، لدينا أمل في العودة لبيع الأقطان المصرية لتسود السوق العالمى.

وتابع:"القطن ملوش دعوة بالغزل والنسيج، ولكن القطن لوحده تجارة وزراعة، ولاستكمال المنظومة نغير نصف الطاقة في الغل والنسيج والصباغة والتجهيز للتمكن من زيادة القيمة المضافة سواء على الأثقطان المصرية طويلة التيلة أو المستوردة قصيرة التيلة التي تستخدم في الكساء الشعبى".

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستناداً إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.

 جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

 


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