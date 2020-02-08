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وزير النقل: زيادة منافذ بيع التذاكر وإتاحة رد للتذكرة قبل السفر بـ 24ساعة

السبت، 08 فبراير 2020 12:44 م
وزير النقل: زيادة منافذ بيع التذاكر وإتاحة رد للتذكرة قبل السفر بـ 24ساعة وزير النقل يتفقد محطة مصر بالقاهرة
كتب رضا حبيشى

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تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير محطة مصر بالقاهرة حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب بالتزامن مع بداية الفصل الدراسى الثانى 

وشدد كامل الوزير على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أى قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الاذاعة الداخلية للمحطات التى تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وكذلك استمرار تلقى كافة استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات  والشكاوى والمقترحات على الارقام المخصصة لذلك .

كما أكد الوزير على ضرورة الإسراع فى إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد خاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر ، حيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ 4 محطات رئيسية وهى محطات: "مصر بالقاهرة- الجيزة - مصر بالإسكندرية - سيدى جابر"، مطالبًا بضرورة الالتزام بمنظومة أكشاك البيع الجديدة بالمحطات بحيث يختص كل كشك بنوع معين من مجالات البيع "أكشاك للمنتجات الغذائية – أكشاك لبيع الجرائد والكتب – أكشاك لخدمات المحمول" ويميز بلون معين.

وأضاف الوزير أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بتسهيل حصول الركاب على التذاكر حيث تم زيادة عدد شبابيك ومنافذ بيع التذاكر وتم تشغيل 128 شباك بعدد 94 محطة وجارى فتح و تشغيل منافذ أخرى كما تم إتاحة امكانية رد الراكب للتذاكر قبل موعد قيام القطار بـ 24 ساعة وذلك بجميع المحطات كما ينطبق ذلك ايضا على الركاب الحاجزين عن طريق النت والموبيل وترد لهم مستحقاتهم بنفس الطريقة التى تم الحجز بها مشيرا الى أن هيئة السكك الحديدية قامت بتعديل تركيب بعض القطارات مثل قطارى 186 / 185 بورسعيد / سوهاج وبالعكس ليضم 3 عربات مكيفة بالاضافة الى عربات مميزة ابتداء من10/2/2020 وذلك لخدمة محطات خط بنها / بورسعيد والمتوجهين للوجه القبلى والعكس.

ثم استقل وزير النقل قطار رقم980 من القاهرة حتى المنيا ،واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة وخلال لقائه مع عدد من الركاب وأكد الوزير ان العمل يجرى على قدم وساق لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية سواء فى البنية التحتية او فى الوحدات المتحركة (جرارات - عربات ) او من حيث تأهيل العنصر البشرى واشاد عدد من الركاب بالتحسن الملحوظ فى مستوى الخدمة وانتظام مواعيد قيام القطارات

وفى محطة المنيا للسكك الحديدية كان فى استقبال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، محافظ المنيا اللواء أسامة القاضى حيث تفقد الوزير المحطة ووجه بتطوير رصيف البضائع كما اطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب.

 


السكة الحديد

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