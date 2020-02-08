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وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الإسكندرية مشروعات الاستفادة من مياه الأمطار

السبت، 08 فبراير 2020 10:46 ص
وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الإسكندرية مشروعات الاستفادة من مياه الأمطار لقاء وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية
كتب على عبد الرحمن

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استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث استعرض شعراوى الجهود التى تقوم بها المحافظة للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها بصورة جيدة، والمشروعات الجارى تنفيذها فى هذا الشأن بما يساعد فى تصريف مياه الأمطار بطريقة تعود بالنفع على المحافظة خاصة فى ظل التعاون القائم فى هذا الملف مع جامعة الإسكندرية.

 وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى، أكد خلال الاجتماع أيضاً متابعة جهود تحسين الموارد الذاتية للمحافظة وحل أى مشكلات تواجه المستثمرين فى المناطق الصناعية بما يساهم فى استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة فى توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة من أملاك المحافظة المستأجرة بما يساعد فى زيادة الموارد وتوفير دخل إضافى يساهم فى تمويل بعض المشروعات الجارية خاصة مشروعات البنية التحتية.

كما تم استعراض جهود المحافظة فى الاهتمام بمنطقة كورنيش الإسكندرية وتحصيل حقوق الدولة كاملة ، وشدد شعراوى على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحزم على أى تعديات على أراضى وأملاك الدولة خاصة مع بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب، مشيرًا إلى أهمية استمرار التواصل بين المحافظة وكافة المواطنين فى المدن والقرى والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها بما يحقق رضاهم عما تقدمه الإدارة المحلية .

كما تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، والتعامل بحسم مع أى إشغالات تعيق حركة المرور أو المواطنين من أبناء المحافظة أو المترددين عليها من المحافظات الأخرى .

وشدد شعراوى على ضرورة التعامل الحاسم مع أى مخالفات أو تقصير فى أداء العمل والتعامل بحسم مع أى شكل من أشكال الفساد لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة .

 

كما تابع وزير التنمية المحلية، جهود المحافظة فى إزالة التعديات على بعض المصارف أو أملاك الدولة خاصة فى منطقة كينج مريوط ، مطالبًا بالاستمرار فى تلك الجهود خلال الفترة المقبلة مع ضرورة تقديم كافة التسهيلات للراغبين فى التقنين وتحصيل حق الدولة ، وتشجيع المواطنين فى هذا الشأن.

 

 


الإسكندرية

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التنميه المحليه

الاستفاده من مياه الامطار

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