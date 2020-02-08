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وزيرة التجارة تقرر مد العمل بمهلة تحديد نسبة الرطوبة فى القمح لمدة عام

السبت، 08 فبراير 2020 10:27 ص
وزيرة التجارة تقرر مد العمل بمهلة تحديد نسبة الرطوبة فى القمح لمدة عام نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة
كتب ـ إسلام سعيد

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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 2019 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من3 إبريل 2020، وقال المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة  للمواصفات والجودة، إن القرار يأتى استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد دراسة الوزارة لمخزون البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية لضمان توفيرها للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.
 
وأشار عفيفي، إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5 % من الوزن كحد أقصى .
 
جدير بالذكر، أن مواصفات الايزو العالمية حددت نسبة الرطوبة فى القمح ألا تزيد عن 15.5 % كحد أقصى ، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة  عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها فى حدود تلك النسب .
 
 

القمح

نسبة رطوبة القمح

القمح الرطوبى

المواصفات والجودة

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