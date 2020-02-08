نميرة نجم: قرارات المجلس التنفيذى برئاسة مصر على مائدة القمة الأفريقية

كتبت هناء أبو العز

اختتمت مساء أمس الدورة 36 لأعمال المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفريقية، برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، والتى أقيمت لمدة يومين فى أديس أبابا، تمهيدًا لافتتاح أعمال قمة رؤساء الدول الأفريقية يوم الأحد والاثنين القادمين برئاسة جنوب أفريقيا.

وصرحت السفيرة د. نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقي، أن من أهم نتائج اجتماعات المجلس التنفيذى اعتماد قرار بشأن تقرير لجنة المندوبين الدائمين، والذى تضمن الموافقة على الهيكل الجديد للمفوضية ضمن إجراءات إصلاح الاتحاد الأفريقى.

وأضافت السفيرة أن قرارات المجلس التنفيذى التى ستعرض على القمة الأفريقية القادمة شملت قرارًا بشأن اللجان الفنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن، ولجنة اللاجئين والهجرة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة التنمية الاجتماعية والعمل، ولجنة التعليم، وقرار اجتماع وزراء التجارة بشان منطقة التجارة الحرة، وقرار حول جدول الحصص المالية التى يدفعها الدول الأعضاء وصندوق السلام، وقرار حول تقرير مجلس السلم والأمن، وقرار حول تقرير "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا"، ومذكرة وخارطة الطريق بشأن "إسكات البنادق وتهيئة ظروف مواتية لتنمية أفريقيا"، وقرار حول الترشيحات الأفريقية للمناصب الدولية فى مؤسسات الامم المتحدة.

وأشارت السفيرة أن المجلس لم يصل إلى قرار توفيفى بالبت فى ترشيح قاض أفريقى فى محكمة العدل الدولية والتى بتنافس عليه ثلاثة دول هى أوغندا، ونيجيريا، ورواندا، وتم تصعيد حسم الموضوع لقمة الرؤساء لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأفادت المستشار القانونى للاتحاد أن المجلس التنفيذى حسم قرار اختيار بين تونس وبنين لاستضافة المركز الأفريقى لأسواق التميز، وقد وقع اختياره على تونس.

وأضافت أن المجلس وافق على انعقاد الدورة ٤٠ للجنة السفراء الدائمين فى مقر المنظمة فى أديس أبابا يومى ١٥، ١٦ يونيو القادمين، ووافق على استضافة تشاد الدورة العادية السابعة والثلاثين للمجلس التنفيذى يومى ٢، ٣ يوليو القادمين، والاجتماع التنسيقى النصف سنوى للاتحاد الأفريقى ولجنة المندوبين الدائمين للسفراء الأفارقة يوم ٤ يوليو القادم.