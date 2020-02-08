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نشوب حريق ضخم فى محل دهانات بقرية أبومناع بحرى بقنا

السبت، 08 فبراير 2020 06:45 م
نشوب حريق ضخم فى محل دهانات بقرية أبومناع بحرى بقنا حريق - أرشيفية
فريق المحافظات

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شهدت قرية أبومناع بحرى التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، اليوم السبت، إندلاع حريق بمحل دهانات وبوايات بجوار مكتب البريد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة دشنا، يفيد إندلاع حريق بمحل دهانات وبوايات بجوار مكتب بريد أبومناع بحرى، فى دشنا، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وجارى اتخاذ الإجراءات لمعرفة سبب اندلاع الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

 

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن أجهزة كهربائية بمدينة فاقوس، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار النيابة العامة بفاقوس، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم شرطة فاقوس، بنشوب حريق بمخزن أجهزة كهربائية، دائرة القسم.

وتوجهت قوات الحماية المدنية، بالشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية، ودفعت بسيارتين، وتم السيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، بالعرض على النيابة العامة، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة لبيان سبب نشوب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 


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