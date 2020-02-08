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مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء انفجار نتيجة تسرب للغاز فى باكستان

السبت، 08 فبراير 2020 08:35 ص
مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء انفجار نتيجة تسرب للغاز فى باكستان صورة أرشيفية
أ ش أ

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لقى شخص واحد حتفه وأصيب خمسة آخرون إثر وقوع انفجار اليوم السبت بسبب تسرب للغاز في أحد المنازل بمنطقة "كرك" في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غربي باكستان، وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الانفجار تسبب في تدمير المنزل بشكل كامل، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن أحد أفراد قوة الشرطة الاحتياطية المركزية بالهند لقى حتفه فى مواجهات مع مجموعة مسلحة فى الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وذكرت قناة "أنديا تى فى" الهندية أن معركة بالأسلحة اندلعت صباح اليوم الأربعاء، بعدما فتح مسلحون النار على قوات الأمن، فيما ردت القوات باطلاق النار، مما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وأحد أفراد الشرطة .

 

ويسيطر كل من الهند وباكستان على شطر من إقليم كشمير، إلا أن كلتاهما تزعم أحقيتها في السيطرة الكاملة عليه، وتتهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المتمردين بالإقليم الذين يقاتلون من أجل الحصول على استقلال كشمير أو ضمها إلى باكستان منذ عام 1989.

 

ولقى 3 مسلحين مصرعهم، الجمعة الماضية، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية على طريق سريع فى الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وذكرت الشرطة الهندية، فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أن المواجهة وقعت فى وقت مبكر اليوم بعد أن أشار رجال الشرطة لشاحنة تحمل المتمردين بالتوقف على طريق سريع يربط بين مدينتى "سريناجار" و"جامو" الرئيسيتين فى الشطر الهندى من كشمير.

 

وأغلقت الشرطة الهندية الطريق السريع وكانت تقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن متمرد تعتقد أنه يختبئ بالقرب من هذه المنطقة، وأضاف البيان أن ضابط شرطة أصيب إثر إطلاق المتمردين النار على قوات الأمن الهندية.

 

ويسيطر كل من الهند وباكستان على شطر من إقليم كشمير إلا أن كلتاهما تزعم أحقيتها فى السيطرة الكاملة عليه، وتتهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المتمردين بالإقليم الذين يقاتلون من أجل الحصول على استقلال كشمير أو ضمها إلى باكستان منذ عام 1989.

 

 


باكستان

انفجار غاز

كشمير

انفجار غاز

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