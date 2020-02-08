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مدير عام التأمين الصحي بالغربية يتفقد عمليات تطوير مبرة المحلة

السبت، 08 فبراير 2020 04:26 م
مدير عام التأمين الصحي بالغربية يتفقد عمليات تطوير مبرة المحلة جانب من الجولة
الغربية محمد طارق

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قام الدكتور رائف يوسف مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية، بزيارة تفقدية لمستشفي مبرة المحلة اليوم السبت، وذلك لمتابعة اخر التطورات فى اعمال التطوير بالمستشفي والاطمئنان على آلية تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين .

حيث قام يوسف بالمرور على اقسام المستشفى واماكن التطوير بها، وذلك برفقة المهندس ايمن الصفطى رئيس قسم المشروعات، والدكتور حلمى اغا مسئول المستشفيات بالفرع، الدكتور احمد سالم مدير المستشفى، الدكتور محمد حشاد نائب مدير للمستشفى، الدكتور احمد البنا رئيس الشئون العلاجية، الدكتور احمد بدير مدير الطوارئ.

وأكد مدير الفرع على سرعة الانتهاء من عمليات التطوير بتسليمها فى الوقت المحدد بما لا يؤثر على تقديم الخدمة الطبية، فيما قال مدير المستشفى ان الجميع يعمل على قدم وساق طبقا لتنفيذ خطة ادارة الفرع سواء فى عملية التطوير او تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين

وفي سياق متصل كان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية قام بزيارة مفاجئة أول أمي لمستشفى كفر الزيات العام، رافقه بها الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات والاستاذ سامي مكي عضو إدارة التفتيش المالي والإداري، وذلك للوقوف على ما تم من تلافي بعض السلبيات بالمرور السابق.

وأكد "وكيل الوزارة " أنه سيتم الاعتماد المالي لصيانة الأرضيات بأقسام الحضانات والغسيل الكلوي وكذلك الاعتماد المالي للتكيف المركزي وشبكة الغازات، كما قام بالتأكد من سلامة الأجهزة وتوفر المستلزمات.

وخلال الجولة تبين نقص في بعض الأدوية بعد المرور على المرضي وسؤالهم عن احتياجاتهم، وتم التواصل على الفور مع مدير التموين الدوائي لتوفيرها، كما تم تكليف الصيدلي الاول بالمستشفى بضرورة استلامها اليوم، وأثناء المرور على قسم الطوارئ تبين وجود طفل يعاني من مرض شلل دماغي وتشنجات ناتجه من ارتفاع درجة الحرارة وتم التعامل معه على الفور وتقديم العلاج اللازم وحجزه بقسم العناية المركزة حتى تستقر حالته.

وشدد " حميدة " على لجنة مكافحة العدوى ومشرفات التمريض باتباع سياسة منع العدوي بعدم دخول أي أطعمه من خارج المستشفى وارتداء الماسكات لعدم انتشار العدوى واتباع معايير الجودة، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذه اللوائح المتبعة لصالح العمل والمرضى.

 

جانب من الجولة.
 
 
جانب من الجولة
 
 
مدير تأمين الغربية يتفقد تطوير مستشفي مبرة المحلة
 
 
مدير عام التأمين الصحي يتفقد تطورات مستشفى مبرة المحلة

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