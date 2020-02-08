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محافـظ المنوفية يفتتح المعهد الأزهرى والملعب الخماسى ببركة السبع.. صور

السبت، 08 فبراير 2020 12:17 م
محافـظ المنوفية يفتتح المعهد الأزهرى والملعب الخماسى ببركة السبع.. صور
المنوفية -محمد فتحى

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افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المعهد الأزهري للفتيات (إعدادي وثانوي) بجنزور بمركز بركة السبع، بحضور فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع من أهالى القرية .

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمعهد والمقام علي مساحة 12 قيراطا، وبتكلفة ما يقرب من 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية   والمكون من 4 طوابق ويضم 12 فصلا دراسيا و2 معمل مجهز بأحدث الأجهزة العلمية الحديثة .

كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل للاطمئنان علي الحالة العامة هذا وقد أكد المحافظ علي أهمية دور الأزهر في نشر الوعي والفهم السليم للدين الإسلامي وإحياء الروابط العلمية والمعرفية لبناء جيل جديد من العلماء يتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.

وفي ذات السياق، افتتح محافظ المنوفية الملعب الخماسي لمركز شباب جنزور وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للملعب والمقام علي مساحة 630 م2 بتكلفة 320 ألف جنيه  والذي تم تصميمه طبقاً للمواصفات والاشترطات الفنية، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة .

 يأتى هذا في إطار خطة محافظ المنوفية للارتقاء بالقطاع الرياضي بالمحافظة وتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدي الشباب، مؤكداّ علي توفير كافة أوجه الدعم للرياضيين من أبناء المحافظة لبناء جيل قادر علي تحقيق التنمية بالمجتمع ,ورفع إسم المحافظة عالياً في مجال الرياضي .

 

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