محافظ القليوبية ومدير الأمن يشرفان على إزالة تجمع للمباني المخالفة بعرب مهدي بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

أشرف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، على إزالة مجمع للمباني المخالفة على الأرض الزراعية بمنطقة عرب مهدي التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط بمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك استكمالا للموجة 15 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

جاءت الحملة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والعميد ضياء عبد الحميد رئيس مدينة القناطر الخيرية، واللواء أشرف صلاح مساعد مدير الأمن للأمن العام، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ القانون واسترداد حق الشعب والحفاظ علي الأرض الزراعية، حيث قام أصحابها ببنائها بالمخالفة للقانون ومزاولة أنشطة صناعيه غير حاصلة على أي تراخيص.

وأكد المحافظ، أن الدولة أكدت هيبتها وظهر ذلك جليا في أعمال تنفيذ إزالات الموجة 15، حيث تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، حيث تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات، وإزالة الحالات الصارخة وأيضا الحالات التي مازالت في مهدها.

وطالب المحافظ، الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الجيدة ووقف أعمال البناء المخالف في المهد قبل أن تتفاقم ويصعب التعامل معها، مطالبا المواطنين بعدم مخالفة القانون والتوجه للتصالح فورا في الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح وإلا سيتم الإزالة بشكل فوري.

وكان المحافظ، قد عقد اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالمحافظة وشدد خلاله علي ضرورة تجهيز القرارات واختيار الحالات الصارخة وتجهيز المعدات اللازمة والتنسيق مع الزراعة وأصحاب الولايات والتشديد على ضرورة تواجد المسئولين في الحملات، مؤكدا أنه سيقوم بشكل يومي بالمرور والتواجد خلال تنفيذ عملية الإزالة.