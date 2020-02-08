محافظ الشرقية يشهد قرعة لاختيار 40 رحلة عمرة نصفهم مجاني للعاملين بالمحليات

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين من العاملين بالجهاز الإداري برحلات عمرة مجانية ومخفضة ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، و اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والدكتور محمد عبده مدير عام الموارد البشرية و محمود شلبي مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمتقدمين وذلك بقاعة قصر ثقافة مدينة الزقازيق.

أجريت القرعة العلنية بمنتهى الحيادية و الشفافية والنزاهة على مرأى و مسمع من جميع الحضور والبالغ عددهم 1257 متقدم لاختيار 20 منهم لأداء العمرة لهذا العام بالمجان بالإضافة إلى 143 متقدم لاختيار 20 منهم لأداء العمرة المخفضة بـ 50% وذلك تقديراً للجهد الذى يبذله العاملون بدواوين المحافظة وتحفيزاً لهم لبذل المزيد من الجهد فى عملهم .

هنأ المحافظ الفائزين مقدراً ومثمناً مجهودات جميع العاملين في الدواوين الحكومية التابعة لمحافظه الشرقية وقال: إنه لن يتوان لحظه في تقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي والتقدير لهم من اجل النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة الشرقية، متمنياً للفائزين عمره مقبولة وعوداً حميداً لأرض الوطن.

وطالب محافظ الشرقية الفائزين بالدعاء لمصر عند بيت الله الحرام أن يمن عليها بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وعقب إعلان القرعة اختلطت مشاعر الفرح بين الفائزين ما بين التكبير بالدعاء والبكاء فرحاً بفوزهم لزيارة بيت الله الحرام وآدا مناسك العمرة والتي يتمناها كل إنسان .

وعلى هامش الاحتفالية أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بشرى سارة لجميع العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها بتقديم 5 رحلات لأداء فريضة الحج لهذا العام منهم 3 بالمجان و2 مخفضة لـ50 % استكمالا لتقليد جديد بدأه محافظ الشرقية بالاهتمام بالعاملين بالجهاز الإداري وتنظيم رحلات عمره وحج مجانية ومخفضة لهم بالإضافة إلى توفير رحلات مصيفيه مخفضة للترويج للسياحة الداخلية.