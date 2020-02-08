محافظة الجيزة تستقبل الفصل الدراسى الثانى بـ20 مدرسة جديدة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن دخول 20 مدرسة جديدة للمنظومة التعليمية بالمحافظة مع بداية الفصل الدراسى الثانى وذلك فى إطار حرص المحافظة على التوسع فى إنشاء المدارس لمواجهة الكثافات الطلابية العالية داخل الفصول

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم انتهت من أعمال التجهيزات النهائية للمدارس لتستقبل الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، مؤكداً على توجيه شركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بإنهاء إدخال المرافق اللازمة للمدارس المقرر دخولها الخدمة بالفصل الدراسى الثانى.

تصريحات المحافظ جاءت عقب التأكيد على مدير مديرية التربية والتعليم ورئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من باقى مشروعات الإنشاء والصيانة للمدارس الجارى العمل بها.

لافتاً انه تم التأكيد من خلال مديرية التربية والتعليم على انتهاء المدارس من أعمال الصيانات البسيطة للأثاثات والتأكد من النظافة العامة للفصول ودورات المياه والمدارس وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى إضافة الى التأكيد على استبدال أى ألواح زجاجية مكسورة بالفصول بأخرى بلاستيكية حفاظاً على سلامه الطلاب ولعدم تعرضهم لأى إصابات .

ووجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بوجود أى مخلفات او إشغالات وتمشيط دورى لها.

كما تم التأكيد على الإجراءات الوقائية التى يجب اتخاذها بالمدارس ضد أى أمراض وفيروسات وذلك من خلال توعية الطلاب وأولياء الأمور عن طريق التعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه فى طابور الصباح وإقامة ندوات بالاستعانة بأطباء متخصصين للتوعية ولوحات إرشادية و عقد اجتماعات توعيه بمجلس الاباء والامناء والمعلمين وعرض فيديوهات تعليمية للطلاب بحجرات الأوساط المتعددة بالمدارس .

وانطلق الفصل الدراسى الثانى صباح اليوم السبت، وسط حضور كبير من جانب الطلاب، فى تحدى كبير لدعوات تأجيل الدراسة، حيث انتظمت الدراسة فى عدة محافظات والمدارس التابعة للكنيسة، ورصد "اليوم السابع" حضور كبير لطالبات مدرسة كلية رمسيس للبنات التابعة للكنيسة، حيث ألقت المدرسة كلمة عن دور رجال الشرطة فى حماية الوطن والحفاظ على أمن وسلامة الكواطنين، والاحتفال بعيدهم الذى يوافق 25 يناير من كل عام.