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مايك بومبيو: نسقنا مع المنظمات الأمريكية لنقل الإغاثات الإنسانية إلى ووهان

السبت، 08 فبراير 2020 03:05 م
مايك بومبيو: نسقنا مع المنظمات الأمريكية لنقل الإغاثات الإنسانية إلى ووهان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
كتبت ريهام عبد الله

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أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أنه قام بالتنسيق مع المنظمات الأمريكية، لنقل المزيد من الإغاثات الإنسانية إلى السكان في مقاطعة ووهان الصينية، والمحاصر بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل.

ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي بتويتر، تصريحات مايك بومبيو، والتي جاء فيها :"قمنا بالتنسيق مع المنظمات الأمريكية لنقل المزيد من الإغاثات الإنسانية إلى السكان في ووهان، يمكن أن تساعد معدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية الأخرى التي تبرعت بها هذه المنظمات في إنقاذ الأرواح في الصين، بجانب المساعدة في حماية الأشخاص من فيروس كورونا".

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

وتابع :"فخور بالإعلان عن 100 مليون دولار إضافية لدعم الصين في مكافحة فيروس كورونا، يأتي هذا الالتزام - إلى جانب التبرعات السخيّة الأخرى - كدليل على وجود قيادة أمريكية قوية تستجيب للأزمات، معاً يمكننا إحداث فارق كبير".

بومبيو
مايك بومبيو

 

أظهرت دراسة جديدة أن 40 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بفيروس كورونا الجديد من قبل المرضى في مستشفى واحدة في مدينة ووهان، مما يؤكد المخاطر التي يتعرض لها الأطباء والتمريض الذين وضعوا في الخطوط الأمامية لمقاومة الوباء المتنامي، حسبما ذكر الموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”.

وتأتي الدراسة بعد ساعات فقط من وفاة طبيب صيني عوقب من إنذاره بشأن الفيروس التاجي بسبب العامل الممرض - مما أثار موجة من الحزن والغضب من أزمة متفاقمة أسفرت عن مقتل حوالي 700 شخصًا .

وأرسل الطبيب "لي وين ليانغ" ، 34 عامًا ، رسالة حول فيروس كورونا الجديد إلى زملائه في 30 ديسمبر في ووهان ، ولكنه كان فيما بعد ضمن مجموعة من الأشخاص استدعتهم الشرطة لقيامهم "بنشر الشائعات"، لكنه في وقت لاحق اصيب بالمرض اثناء علاج مريض بالفيروس.

ومن بين 40 من العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بالفيروس، عمل 31 منهم في أجنحة عامة وسبعة في قسم الطوارئ واثنان في وحدة العناية المركزة.

ووجد الباحثون أن عدد 10 من العاملين الصحيين أصيبوا من مريض واحد داخل المستشفيات خلال المرحلة الأولى من الوباء ، على الرغم من أنه يقدر بشكل عام أن كل مريض يصيب في المتوسط ​​2.2 آخرين.

وقال "مايكل هيد"، خبير الصحة العالمي بجامعة ساوثهامبتون في تعليق لـ "إذا كان هذا صحيحًا ، فهذا يؤكد أن بعض المرضى من المحتمل أن يكونوا أكثر عدوى من غيرهم ، وهذا يفرض المزيد من الصعوبات في إدارة حالاتهم"، واعترف نائب حاكم مقاطعة هوبي يوم الخميس الماضى بأن الطاقم الطبي في مركز الفيروس مرهق ولا يملك معدات واقية كافية.


مايك بومبيو

الخارجية الامريكية

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ووهان

الصين

كورونا

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