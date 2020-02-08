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قطع المياه بحي ثان طنطا اليوم لإصلاح وتجديد خط طرد محطتى رفع الصرف

السبت، 08 فبراير 2020 02:10 م
قطع المياه بحي ثان طنطا اليوم لإصلاح وتجديد خط طرد محطتى رفع الصرف إنقطاع المياه - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية عن قطع المياه بنطاق حى ثان طنطا وضعفها بحى أول طنطا وذلك فى الفترة من اليوم السبت الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباح غد الأحد، وذلك لإجراء أعمال إصلاح وتجديد خط طرد محطتى رفع الصرف الصحي (بطرس - كفر عصام) وطالبت الشركة  المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد وافق على توفير مبلغ 10 مليون جنيه لإنشاء كوبري علوى أمام جامعة طنطا بشارع الجيش لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة وحفاظاً على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال إجتماع محافظ الغربية باللجنة العليا لصندوق الإسكان بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة بديوان عام المحافظة.

وفى بداية الإجتماع تم التصديق على جلسة لجنه الإسكان السابقة، وتم إستعراض الموقف المالي لحساب صندوق الإسكان والذي بلغ 64 مليون و254 ألف جنيه يتم تخصصيها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظة.

ثم ناقش محافظ الغربية عدد من الموضوعات التى تعمل على تنمية موارد المحافظة وأصدر توجيهاته بتشكيل لجنة دائمة برئاسة نائب المحافظ وعضوية الشئون القانونية والمالية والإدارة الهندسية والإسكان وخبير تقييم عقاري لتحديد أسعار بيع وإيجار المحلات التجارية التي إنشأتها المحافظة فى جميع مدن ومراكز المحافظة وسرعة طرحها.

كما وافقت اللجنة أيضاً على توفير الموارد المالية اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي لبرج إستثماري بأرض شبكة المياه القديمة بزفتى، ووافقت اللجنة برئاسة المحافظ على إعادة طرح عدد 38 وحدة سكنية بقرية الراهبين مركز سمنود بنفس الشروط القانونية السابق الإعلان عنها والسماح لمواطني المحلة الكبرى بالتقدم لشغل تلك الوحدات.

 

 


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قطع المياه عن طنطا

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