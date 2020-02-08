قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

كتب سليم على

تجردت متسولة من مشاعر الأمومة، حيث أقدمت على تعذيب ابنها بعصا خشبية، لكثرة صراخه وبكائه المستمر فى الشارع الأمر الذي يعوق ممارسة عملها فى التسول.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة، أن "محمد. ع. ص" 45 سنة سروجى سيارات ومقيم بشارع مجرى العيون ـ دائرة القسم وله عنوان أخر عشة خشبية بجوار سور مجرى العيون بذات الدائرة، باكتشافه وفاة نجله "سيف. م. ع" سن 4 سنوات ومقيم بذات العنوان، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بوفاة نجله جنائيا.

وبسؤال والدة المجنى عليه "بسمة. ع. ا" 30 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، بعدم سبب وفاته، وتضييق الخناق عليها قررت بقيامها منذ يومين بالتعدى على نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية، وإحداث إصابته المشار إليها لكثرة صراخه، وبتاريخ اليوم اكتشفت وفاته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبسؤال المبلغ أقر بأنه على علم بأن المتهمة دائمة التعدى على نجله ونفى علمه بتسببها فى وفاة نجله، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

وفى جريمة أخرى سابقة، قتل عامل على زوجته بالضرب لخيانتها له مع شاب فى الساحل، بعدما عثر على رسائل وفيديوهات لها بهاتفها وكاد يقتلها بسكين لولا تدخل الجيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وتلقى مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا بنشوب مشاجرة بأحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين حدوث مشاجرة بين ربة منزل وزوجها، وقام المتهم بحمل سلاح أبيض، وكان يريد قتلها بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما، وعقب استغاثة المجنى عليها بالجيران، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.

وقال الزوج، "م. غ" إنه عثر على محادثات ورسائل داخل هاتفها المحمول وعندنا واجهها به أنكرت، ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وقام بالتعدى عليها بالضرب، وفور قيامه بإحضار سكين لقتلها استغاثت بالجيران وقاموا بتقديم بلاغ، وبعد التأكد من صحة الواقعة أمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيّام على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا، بعد وجود مقاطع جنسية لها على المحمول، كما طالبت بضبط وإحضار المتهم الهارب.