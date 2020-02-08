سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 09:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

السبت، 08 فبراير 2020 08:00 ص
قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة جثة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجردت متسولة من مشاعر الأمومة، حيث أقدمت على تعذيب ابنها بعصا خشبية، لكثرة صراخه وبكائه المستمر فى الشارع الأمر الذي يعوق ممارسة عملها فى التسول

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة،  أن "محمد. ع. ص" 45 سنة سروجى سيارات ومقيم بشارع مجرى العيون ـ دائرة القسم وله عنوان أخر عشة خشبية بجوار سور مجرى العيون بذات الدائرة، باكتشافه وفاة نجله "سيف. م. ع" سن 4 سنوات ومقيم بذات العنوان، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بوفاة نجله جنائيا.

وبسؤال والدة المجنى عليه "بسمة. ع. ا" 30 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، بعدم سبب وفاته، وتضييق الخناق عليها قررت بقيامها منذ يومين بالتعدى على نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية، وإحداث إصابته المشار إليها لكثرة صراخه، وبتاريخ اليوم اكتشفت وفاته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبسؤال المبلغ أقر بأنه على علم بأن المتهمة دائمة التعدى على نجله ونفى علمه بتسببها فى وفاة نجله، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

وفى جريمة أخرى سابقة، قتل عامل على زوجته بالضرب لخيانتها له مع شاب فى الساحل، بعدما عثر على رسائل وفيديوهات لها بهاتفها وكاد يقتلها بسكين لولا تدخل الجيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وتلقى مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا بنشوب مشاجرة بأحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين حدوث مشاجرة بين ربة منزل وزوجها، وقام المتهم بحمل سلاح أبيض، وكان يريد قتلها بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما، وعقب استغاثة المجنى عليها بالجيران، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.

وقال الزوج، "م. غ" إنه عثر على محادثات ورسائل داخل هاتفها المحمول وعندنا واجهها به أنكرت، ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وقام بالتعدى عليها بالضرب، وفور قيامه بإحضار سكين لقتلها استغاثت بالجيران وقاموا بتقديم بلاغ، وبعد التأكد من صحة الواقعة أمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيّام على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا، بعد وجود مقاطع جنسية لها على المحمول، كما طالبت بضبط وإحضار المتهم الهارب.


مباحث القاهرة

جريمة قتل

مصر القديمة

قتل طفل

أم تقتل ابنها

اخبار الحوادث

اليوم السابع بلس

أخبار مصرية

أخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

صور.. توافد التلاميذ على مدارس بنى سويف أول أيام الفصل الدراسى الثانى

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

4 سيناريوهات لشراء شركة STC حصة 55% من فودافون مصر

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

قصة متسولة قتلت ابنها بسبب بكائه المستمر فى مصر القديمة

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

6 أوراق مطلوبة للترشح لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسات الصحف القومية

سفارة واشنطن فى بكين تعلن وفاة أول أمريكى بفيروس كورونا بمدينة ووهان

سفارة واشنطن فى بكين تعلن وفاة أول أمريكى بفيروس كورونا بمدينة ووهان

محمد النني في مغامرة جديدة مع بشكتاش بالدوري التركي

محمد النني في مغامرة جديدة مع بشكتاش بالدوري التركي

اليوم.. انطلاق الترم الثانى بالجامعات..وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة

اليوم.. انطلاق الترم الثانى بالجامعات..وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة

تفاصيل الخطوات التنفيذية للحكومة فى مشروع "2 كفاية"

تفاصيل الخطوات التنفيذية للحكومة فى مشروع "2 كفاية"

التعليم: لن يتم الاستغناء عن أى معلم بمسابقة العقود.. والتعاقد العام الجارى

التعليم: لن يتم الاستغناء عن أى معلم بمسابقة العقود.. والتعاقد العام الجارى

زوج فى دعوى نشوز: مراتى سرقت مليون جنيه من حسابى ولما اعترضت ضربتنى علقة موت

زوج فى دعوى نشوز: مراتى سرقت مليون جنيه من حسابى ولما اعترضت ضربتنى علقة موت

طقس اليوم.. خبراء الأرصاد يتوقعون سقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

طقس اليوم.. خبراء الأرصاد يتوقعون سقوط أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

الكهرباء: تغيير اللوائح الخاصة بعقوبة سرقات التيار الكهربائى لتشديدها

الكهرباء: تغيير اللوائح الخاصة بعقوبة سرقات التيار الكهربائى لتشديدها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة