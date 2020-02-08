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عميد تجارة الإسكندرية يقبل رأس الأستاذ المعتدى عليه بطبنجه.. صور

السبت، 08 فبراير 2020 07:24 م
عميد تجارة الإسكندرية يقبل رأس الأستاذ المعتدى عليه بطبنجه.. صور تقبيل رأس الأستاذ المعتدى عليه بطبنجه
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قام الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية تجارة بجامعة الإسكندرية، اليوم السبت، بتقبيل رأس الدكتور محمود رجب، المدرس بقسم المالية العامة والمعتدى عليه من أحد الطلاب على خلفية فصله خلال فترة الامتحانات، أمام الطلاب بإحدى مدرجات الكلية.

 

جاء ذلك خلال مشاركته أولى محاضرات الدكتور محمود رجب، المدرس بقسم المالية العامة، بعد عودة سيادته سالمًا معافا لبدء أولى محاضرات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2019 / 2020 وسط ترحيب وبكاء من الطلاب الحاضرين

 

وشارك الدكتور سعيد عبد العزيز، عميد الكلية الأسبق وأستاذ المالية العامة إلقاء المحاضرة.

 

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم السبت، بزيارة الدكتور محمود رجب المدرس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام إثر تورطه فى واقعة غش بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الماضى

 

واطمأن الوزير على صحة عضو هيئة التدريس، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفان وإخلاص، وأكد له على دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمى له.

 

كما قدم الوزير له الشكر على التزامه بالحضور إلى الجامعة اليوم وتقديم محاضرته للطلاب فى مواعيدها، حيث قابل الطلاب أستاذهم بكل آيات الاحترام والتقدير، وقدموا لسيادته كل الاعتذار والأسف من التصرف الشاذ لأحد زملائهم.

 

استمع الوزير من عضو هيئة التدريس إلى ملابسات الحادث بالكامل، وكيفية اعتداء الطالب عليه، وأكد الوزير خلال لقائه أيضا بعضو هيئة التدريس على متابعته شخصيا لمسار تحقيقات النيابة العامة، حتى الاطمئنان الكامل لاتخاذ العدالة مجراها.

 

كما أكد الوزير أيضا على تطبيق كافة الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر.

 

كما وجه الوزير إدارة جامعة الإسكندرية بتحقيق شامل مع شركة الأمن المسئولة، لمعرفة ملابسات مرور الطالب من بوابة الجامعة بالسلاح.

 

واجتمع الوزير أيضا بوفد اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، الذى أكد على احترامه لكافة أعضاء هيئة التدريس ومكانتهم المرموقة فى نفوس كافة الطلاب، وأن هذا التصرف الشاذ من جانب أحد الطلاب لا يعكس القاعدة العريضة من الطلاب.

 

وأكد الوزير، أن هذا التصرف الشاذ لأحد الطلاب لا يعكس مطلقا الأخلاق الجامعية الطيبة التى يتمتع بها ثلاثة ملايين طالب بالجامعات والمعاهد المصرية.

 

وأكد الوزير، أن منظومة التعليم العالى فى مصر بخير، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى حريصون على تطبيق القانون والأعراف والتقاليد الجامعية، بما يحافظ على سمعة الجامعات المصرية.

 
تقبيل رأس الأستاذ المعتدى عليه بطبنجه (1)
 
تقبيل رأس الأستاذ المعتدى عليه بطبنجه (2)
 
تقبيل رأس الأستاذ المعتدى عليه بطبنجه (3)

 


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