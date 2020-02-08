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ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات والأسلحة النارية ببنها

السبت، 08 فبراير 2020 11:50 ص
ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات والأسلحة النارية ببنها متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، من ضبط 3 عاطلين كونوا عصابة للإتجار فى المخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية، وكمية من المواد المخدرة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كان قد تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها بقيام كلا من، "أحمد.م.ا"21 سنة، عاطل، ومقيم الشموت – دائرة المركز، و"السيد.م.ا" 26 سنة، عاطل، و"سامح.س.ط" 17 سنة، عاطل، لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدره وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي. 

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم الآتى: سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62x   39 تحمل بخزينتها 11 طلقه من ذات العيار، و2 سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، و2 طلقه من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 150 جرام، ومبلغ مالي 720 جنيه، وتم التحفظ علىهم. 

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3647 جنح مركز شرطة بنها لسنة 2020م.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وتم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود  معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة مفادها قيام كل من  م ص ص 48 سنة، عاطل ومقيم منشية الجبل الأصفر - دائرة المركز، وأ ع م  وشهرته " أبو شمس"  42 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان، وم.م  ص 42 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بمعرفة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبحوزتهم سلاح ناري بندقية اليـة عـيار 7.62x  39 مم تحمل بخزينتها عدد 10 طلقة من ذات العيار  ،و سلاح ناري بندقيه خرطوش ماركة شوت جن مطموسة الأرقام - سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم وعدد 8 طلقه من ذات العيار  ،و كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 200 جرام ،مبلغ مالي 1500 جنية وعدد 3 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين، أقروا بمضمون ما أسفر عنه الضبط والتحريات، وحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


اخبار مصر

اخبار مصرية

بنها

تشكيل عصابي

فرد خرطوش

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