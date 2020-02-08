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ضبط 263 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم فى 24 ساعة

السبت، 08 فبراير 2020 01:56 م
ضبط 263 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم فى 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط (232 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 208 متهمين)، " 26 بندقية آلية، بندقية رصاص، 51 بندقية خرطوش، 11طبنجة، 143 فرد محلى، 387  طلقة مختلفة الأعيرة، 248 قطعة سلاح أبيض".

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم نفيذ (82074) حكما قضائيا متنوعا، "363 حكم جناية، 244423 حكم حبس جزئى، و4481 حكم حبس مستأنف، 41673 حكم غرامة، 11134 حكم مخالفة"، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم  ضبط (5) تشكيلات ضمت (11) متهم، ارتكبوا (23) حادث متنوع، وضبط (263) قضية مخدرات بحوزة (287) متهم ، ضُبط خلالها "كمية من مخدر البانجو وزنت (37,200 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (23,722 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,468 كيلو جرام )، كمية من البودرة المخدرة وزنت (180جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (175جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (100 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,557 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 285 كيلو جرام)،  (9564) قرص مخدر" .

 كما تم ضبط (55) متهما، وضبط (23) متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط ضبط (354) دراجة نارية مخالفة، وإعادة (9 سيارات)، وضبط (29134) مخالفة مرورية، وفحص (101) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.


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