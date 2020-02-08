ضبط شخصين بشهادات تعليمية مزورة بـ"مرور القليوبية"

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث المرور بالقليوبية القبض على شخصين بحوزتهما شهادات تعليمية مزورة تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من ضباط مباحث إدارة المرور مفادها قيام المدعوع ع ر – دائرة مركز بنها بالتقدم بملف ترخيصى لاستخراج رخصة مهنية درجة ثالثه بصورة شهادة تفيد حصولة على دبلوم الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات، منسوب صدوره لإدارة شئون الطلبة بالإدارة التعليمية بالقليوبية يشتبه في كونه ( مزور ) بالاستعلام من الجهة المنسوب إليه صدور الشهادة أفادت ان البيانات الواردة بالمؤهل الدراسى غير صحيحة " مزور"، تحرر عن ذلك المحضر رقم 877 لسنة 2020م جنح قسم ثان بنها.

كما وردت معلومات لضباط مباحث إدارة المرور مفادها قيام المدعو ا ح ح المقيم دائرة مركز بنها ، بحوزتة شهادة تعليمية منسوب صدورة لادارة القليوبية التعليمية يشتبه في كونها ( مزوره ) بالإستعلام من الجهه المنسوب إليها اصدار البيان أفادت بان البيانات الواردة به غير صحيحه ( مزور ) تحرر عن ذلك المحضر رقم 876 لسنة 2020م جنح قسم ثان بنها وتولت النيابة التحقيق.

تمكن ضباط وحدة مباحث إدارة مرور القليوبية برئاسة العقيد عبد العظيم محمد من ضبط مواطن خلال قيامه بترخيص سيارة مرسيدس مسروقة منذ عام 2012 بمرور بنها، مدعيا شرائها من محافظة الشرقية بـ170 ألف جنيه دون علمه بسرقتها.