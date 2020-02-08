صور.. حوائط وأسوار شوارع الدقى تتحول للوحات فنية

كتب سيد الخلفاوى

نفذ حى الدقى بالجيزة حملة بالتنسيق مع عدد من شباب الحى والجمعيات الأهلية، لتجميل الشوارع والميادين، من خلال رسم جداريات على الحوائط والأسوار لإضفاء مظهر جمالى على المكان، خاصة في الأماكن التي تم تطويرها، حيث عقد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى اجتماع تنسيقى قبل تنفيذ المبادرة، تم استعراض عدد من اللواحات التى يتم تنفيذها بشوارع الحى.

وشارك اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي، الشباب وتم وضع برنامج ميدانى لنشر الوعى الفنى والثقافى وتنمية روح الولاء والانتماء والمشاركة المجتمعية، وتم اليوم تنفيذ أعمال النظافة والرسم على الحوائط والأسوار فى شارع التحرير وميدان سليمان جوهر وداخل منطقه داير الناحية، ما استقبله أهالى تلك المناطق بالترحيب لما له من مشهد حضارى.

فيما واصلت أجهزة حى العمرانية أعمال التطوير الجارية بمحيط سور مديرية الزراعة، حيث تم البدء في تركيب بلاط الانترلوك برصيف مديرية الزراعة بعد الانتهاء من بناء السور، كما تم الانتهاء من دهان واجهه مديرية الزراعة باللون الموحد للمحافظة بإشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

وفى سياق آخر بدأت أجهزة محافظة الجيزة، إنشاء سور خرسانى على طريق المريوطية بمنطقة دهشور بالبدرشين، لتأمين السيارات المارة ومنع سقوطها فى ترعة المريوطية، حيث سيتم إنشاء السور عن طريق تركيب حوائط جاهزة وتم وضع القواعد الخاصة بها على جانب الطريق بعد رفع الرمال والمخلفات بطول الطريق، تحت إشراف الدكتور محمد بهلول، رئيس مركز ومدينة البدرشين وعلى عرفة نائب المدينة للقرى وسمير هاشم رئيس وحدة دهشور.

وتنفذ محافظة الجيزة أعمال تغطية وتطوير ترعة المريوطية بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية، بطول 200 متر لإنشاء مواقف حضارية لسيارات سرفيس أعلاها بدلاً من تسببها فى إحداث إعاقة مرورية بالمنطقة، بالإضافة إلى تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى للارتقاء وإظهارها بشكل حضارى بما يعود بالنفع للمواطن فضلا عن كونه محورًا مروريًا رئيسيًا للمزارات السياحية.