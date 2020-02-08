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صور.. تشغيل مكتب السجل المدنى بمركز بلاط بالوادى الجديد بشكل تجريبى

السبت، 08 فبراير 2020 02:31 م
صور.. تشغيل مكتب السجل المدنى بمركز بلاط بالوادى الجديد بشكل تجريبى جانب من الافتتاح
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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شهد الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، التشغيل التجريبى لمكتب السجل المدنى بمركز بلاط لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين مؤكدا على إن هذا المكتب يأتى فى ضوء خطة المحافظة لتوفير جميع الخدمات للمواطنين فى المناطق البعيدة، والتخفيف عنهم مشيرا إلى أن المقدم أمجد صلاح الدين محمد مدير قطاع الأحوال المدنية بالمديرية شارك فى التشغيل التجريبى للمكتب.

وأكد حنفي، أن رئاسة الوحدة المحلية قدمت كامل الدعم لمديرية الأمن للإسراع فى افتتاح هذا المكتب والذى سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين بقرى ومدينة بلاط وسيوفر عناء السفر والمشقة لاستخراج أوراقهم من المراكز الأخرى.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قد افتتح وحدة تراخيص القيادة بإدارة مرور الخارجة بعد تطويرها بتكلفة 3.3 مليون جنية، وذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى عيد الشرطة حيث أكد الزملوط، أن الإدارة مقامة على مساحة 450 مترًا مربعًا، والتى نفذت تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، والتى جرى تجهيزها بأحدث النظم التكنولوجية كأنظمة النداء الآلي، وكذلك ميكنة جميع الخدمات المقدمة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين

كما جرى تزويدها بشاشات لعرض المستندات المطلوبة والإرشادات المرورية، وكذلك تجهيزها بكرسى متحركة ومقاعد لكبار السن، بالإضافة إلى مسجد يخدم المواطنين فى ممارسه الشعائر الدينية.

كما افتتح الزملوط، مبنى إعاشة الضباط والفحص الفنى بعد تطويره بتكلفة 1.6 مليون جنيه، ليضم غرف إقامة للضباط مرفقه بكافة الخدمات بجانب مخازن وغرفة مجهزة للفحص الفنى لاستكمال إجراءات التراخيص.

على جانب آخر، وجه اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد، بتأكيد إجراءات التأمين بالمعرض الدائم بحي الأمل بمدينة الخارجة، وإنارة المنطقه المحيطه بتركيب كشافات اضاءه تغطي المنطقه بالكامل .

جاء ذلك خلال الجولة التفقديه للمحافظ  لموقع المعرض ، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية ، كما كلف الزملوط مجلس المدينة بوضع صناديق مهملات مختلفه الألوان لتطبيق منظومه الفصل من المنبع.

يذكر أن المعرض تم إنشاءه علي مساحة 3300م2 يحيطه سور بطول 230م ، ليكون معرض دائم مجهز بكافه الخدمات لتسويق المنتجات المختلفه بأسعار مخفضه للمواطنين.

 

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