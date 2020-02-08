شركات البورصة المصرية ترفع رأسمالها بقيمة 480 مليون جنيه منذ بداية العام

كتب هانى الحوتى

رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها منذ بداية العام الجارى بقيمة 488 مليون جنيه مقابل نحو 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ورفعت شركتى المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البنك المصرى الخليجى، الأولى من 60 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، والثانية من 365.4 مليون جنيه إلى 390.6 مليون جنيه، بعد الزيادة.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 712.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 395.5 مليار جنيه إلى 401.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.9 مليار جنيه إلى 204.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 609.2 مليار جنيه إلى 614 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 14105.86 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" عند مستوى 538.04 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.42% مغلقًا عند مستوى 1400.9 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.94% مغلقًا عند مستوى 16249.97 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.83% ليغلق عند مستوى 533.05 نقطة.