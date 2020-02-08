"سيبها علينا" مواطن يشكو من إمام مسجد أثناء صلاة الجمعة: لديه افكار متطرفة

وفى مبادرة سيبها علينا التى تطلقها اليوم السابع للتواصل مع المواطنين فى كافة الشكاوى، أرسل القارىء محمد إبراهيم من محافظة الإسكندرية، شكوى مفادها أن زاوية الشهيد عادل عبد اللطيف يخطب فيها أحد الأشخاص بأفكار متطرفة خلال خطبة الجمعة ولا يلتزم بالمحبة الموحدة بالإضافة إلى وجود بعض التوجهات الدينية السياسية لديه زشكى منه عدد كبير من سكان منطقة فيكتوريا.

وأضاف أنه تلاحظ ذلك خلال أكثر من خطبة للجمعة أنه يخرج عن سياقها والخطبة الموحدة التى تقررها وزارة الأوقاف كما أن أسلوبه منفر، ولا يجب أن يسمعه الشباب خاصة أن وزارة الأوقاف تتبع أسلوبا ومنهجا وسطيا مستنيرا لكى تجمع كافة الشباب على حول منابرها وأئمتها.

كما شكى من زاوية المدينة المنورة المتواجدة بمنطقة فيكتوريا لوجود عدد من السلفيين بها يعقدون اجتماعات بصفة مستمرة بعيدا عن أعين الأوقاف وهو ما يثير الشك لمخالفة الزاوية تعليمات الأوقاف.

وفى استجابة سريعة لمديرية الأوقاف بالإسكندرية، قال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية تستمع بكافة الشكاوى من المواطنين وتستجيب لها .

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فى زاوية الشهيد عادل عبد اللطيف بمنطقة فيكتوريا تم إلغاء انتداب الإمام المتواجد فيها وتم ندب الدكتور فتحي محمد السيد شاهين وهو أستاذ بجامعة الأزهر، لأداء صلاة الجمعة أسبوعيا فهو المسئول بدءا من اليوم عنها وأدى صلاة الجمعه بالمواطنين، كما يوجد فيها العامل خميس فهمي على احمد، فهى تحت أعين الأوقاف وإشراف كامل من وزارة الأوقاف.

أما عن زاوية المدينة المنورة فهى يتم غلقها يوم الجمعة نظرا لصغر حجمها ووجود مساجد جامعة بجوارها، كما يوجد فيها عامل من الأوقاف وهو فؤاد عبد النبي ابو عجيلة العربى فهى أيضا تحت سيطرة الأوقاف وليس بها أى نشاط سلفى.

وأكد أنه فور وصول الشكوى تم إرسال لجنة تفتيش وتم صلاة العشاء بالمصلين والسماع لشكاوى المواطنين، مؤكدا أن هناك تفتيش ولجان مفاجأة مستمرة على كافة المساجد والزوايا.

كما أكد أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية حصرت كافة الزوايا بالمحافظة وتم إرسال لكل زاوية أمام وعامل حتى تكون تحت إشراف كامل الأوقاف وعن صلاة الجمعة ويتم غلق الزوايا التى لا تنطبق عليها المواصفات وهى تكون أقل من 80 متر للزاوية وئام فتحها فى الصلوات الخمس وغلقها بمعرفة عامل المنتدب من الأوقاف.

كما أكد أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية لا تسمح بأى نشاط داخل المساجد والزوايا ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من يخالف هذه التعليمات، كما أكد أن هناك لجان تفتيش مستمرة للتأكد من الانضباط ورفع تقارير مستمرة على مدار الساعة.

كما أكد أن مديرية الأوقاف معنية بالتواصل مع جمهور ورواد المساجد فهم حصن الأمة ضد التطرف وهم الآن بوعيهم يمثلون درعا ضد الأفكار المغلوطة.

كما أكد أن على المواطنين التواصل بشأن الشكاوى التى تم تخصيصها للتواصل بشكل دائم على مدار 24 ساعة خط تليفوني وبه خدمة واتس آب لتلقي الشكاوي مع الالتزام بالرد خلال 24 ساعة.