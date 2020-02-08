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سماع تبادل إطلاق النار داخل مركز تجارى يتحصن به مسلح فى تايلاند

السبت، 08 فبراير 2020 10:24 م
سماع تبادل إطلاق النار داخل مركز تجارى يتحصن به مسلح فى تايلاند منفذ إطلاق النار فى المركز التجارى بتايلاند
(تايلاند) (رويترز)

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قال شهود من رويترز، إنهم سمعوا زخات أعيرة نارية من بنادق آلية فى الساعات الأولى من صباح الأحد، بالتوقيت المحلى فى مركز تجارى بشمال شرق تايلاند حيث تقول الشرطة إن جنديا يتحصن بداخله بعد أن قتل 20 شخصا على الأقل.

واقتحمت قوات الأمن المركز التجارى لإخراج مئات الأفراد الذين حوصروا داخله، ولم تعقب الشرطة بعد على إطلاق النار.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، لرويترز إن جنديا أطلق النار عشوائيا فقتل 20 شخصا على الأقل، اليوم السبت، فى مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.

ولم يكشف المتحدث كونجشيب تانتراوانيت عن عدد المصابين مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المسلح قد احتجز رهائن داخل مركز تجارى حيث يُعتقد أنه لا يزال طليقا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع فى تايلاند، إن أفرادا من الشرطة والجيش اقتحموا مركزا تجاريا وساعدوا المئات على الفرار بعد قيام جندى بإطلاق النار بصورة عشوائية.

وأضاف المتحدث "أفراد الشرطة والجنود ينفذون عملية مشتركة وساعدوا المئات من الناس على الخروج من المركز التجاري... عدد الباقين داخل المركز ليس معروفا".

وقال إن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مركز تيرمينال 21 التجارى فى مدينة ناخون راتشاسيما، وأظهر بث حى لشبكة أمارين التلفزيونية المحلية، فرار عشرات الأشخاص من مركز تجارى فى شمال شرق تايلاند حيث أطلق جندى النار بصورة عشوائية.

 

 

 


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