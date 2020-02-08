سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 02:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سلطان التحرش.. جيران أردوغان يروون واقعة تحرشه بسيدة وعقاب والده.. فيديو

السبت، 08 فبراير 2020 01:35 ص
سلطان التحرش.. جيران أردوغان يروون واقعة تحرشه بسيدة وعقاب والده.. فيديو
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف فيلم وثائقي بثته قناة العربية الإخبارية، بعض الحقائق عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في فترة صباه وشبابه، ففي ستينيات القرن الماضي، كان أردوغان بائع البطاقات البريدية القديمة في السوق المحلية بالقرب من محل إقامته منطقة قاسم باشا في تركيا، فكان يقضي بقية وقته إما في المسجد أو في ملعب كرة القدم بالمنطقة التي يسكن بها.

وكشف أحد السكان المتواجدين بمنطقة قاسم باشا ويقع منزله بالقرب من منزل أردوغان، تفاصيل واقعة مُخزية وقت للديكتاتور التركي في فترة شبابه، ففي إحدى المرات كانت هناك امرأة تسير في الشارع، فتحرش بها وعندما صدته ضحك واستكمل سيره، وعندما علم والده بما حدث علقه من رأسه، عقابا على فعلته، مشيرة إلى أن دور المُنقذ الذي يتقمصه أردوغان، ينعكس على الطفولة البائية التي يعيشها.

وقالت سيدة مُسنة من ساكنات المنطقة، وكان منزلها يقع بالقرب من منزل عائلة أردوغان، أنه أراد أن يحترف كرة القدم وقد كان لاعبا في فريق قاسم باشا، لكن والده رفض ذلك وأصر على أن يستكمل دراسته، مؤكدة أنه والده رغم طيبته إلا أنه كان مستبدا وكان يعامل نجله باستبداد.

وكانت قناة العربية قد أذاعت فيلما وثائقيا عن حياة رجب طيب أردوغان، وتناول كيفية وصوله للحكم باستغلاله لفتح الله جولن الداعية الإسلامي، واستغلاله لأموال الشعب في تشييد المباني الضخمة لكي يتشبه بالعثمانيين، ورفضه أن يمثل نجله إلى المحاكمة رغم اتهامه في قضايا فساد كُبرى، بالإضافة إلى إشعال فتيل الصراع مع الأكراد في تركيا وخارجها.


اردوغان

تركيا

تحرش

الديكتاتور المتحرش

جرائم اردوغان

رئيس تركيا

الرئيس التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وثائقي يكشف استغلال أردوغان لـ "جولن" للحصول على السلطة.. جَدد الصراع مع الأكراد وأباد العشرات بحجة التَمرد.. مَغرور يرى مُنتقديه "خونة".. وبَدد أموال شعبه في المباني الضخمة ليتشبه بـ "آل عثمان"

السبت، 08 فبراير 2020 01:08 ص

المعارضة التركية عن أردوغان: شعبه يعيش كارثة وهو يوزع "شاى"

السبت، 08 فبراير 2020 12:00 ص

"العربية" تكشف فى فيلم وثائقى استغلال أردوغان لـ جولن للحصول على السلطة

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:06 م

أردوغان يواصل قمعه.. أنقرة تعاقب عناصر بالشرطة أنقذوا معارضا مؤسسا لحزب داود أوغلو

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:00 م

أردوغان فى جزر منعزلة عن شعبه.. الرئيس التركى يوزع الشاى على أنصاره ويترك شعبه يعانى بعد واقعتى انهيار جليدى ومقتل 39 تركيا.. المعارضة التركية: أردوغان ديكتاتور وحزبه العدالة والتنمية لا يشعر بحزن الشعب التركى

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:00 م

وصفه بـ"الأصلع".. نيابة تركيا تحقق مع محامى بزعم إهانته وزير داخلية أردوغان

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة