سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 04:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سلطات مطار القاهرة تضبط 23 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية

السبت، 08 فبراير 2020 04:00 ص
سلطات مطار القاهرة تضبط 23 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 23 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار، كما تم تحرير 82 مخالفة مرورية.
 
وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن سلطات المطار شنت حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، واسفرت الحملة عن ضبط 23 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 
وأضاف المصدر أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 82 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالاكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.
 
كما استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 13 مرحلا مصريا من العاملين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لمخالفتهم شروط الاقامة والعمل هناك ووجود خلاف بينهم وبين الكفلاء. 
 
وأفاد مصدر في مطار القاهرة، أن 13 مرحلا مصريا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، وتم تشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الامنية في السعودية  القت القبض عليهم بعد مخالفتهم شروط الإقامة والعمل.  
 
 

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

سلطات المطار

المطار

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. أول بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر والوطن العربى

اليوم.. أول بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر والوطن العربى

حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح ولجان لمتابعة طرد السنابل

حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح ولجان لمتابعة طرد السنابل

"العقاب النسارى" الطائر الحقيقى على علم مصر × 10 معلومات.. صور

"العقاب النسارى" الطائر الحقيقى على علم مصر × 10 معلومات.. صور

الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

الزراعة: قوافل بيطرية بالمجان تجوب القرى لإجراء التلقيح الصناعى للماشية

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

15 قاعدة لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية بالجيزة وملوى

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

الرى: تنفيذ أعمال الرفع المساحى لحماية مدينة طابا من السيول

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

طباخ الكشرى محرم عليه.. قرية العبادلة بالقليوبية ملوك الأكلة الشعبية صناعة فقط

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

"التكشيرة بتاخد للأفراح تأشيرة".. حسام البدرى حقق إنجازات مع الأهلى بلا ابتسامة.. حسنى عبد ربه قاد الفراعنة لمنصات التتويج.. عيد عبد الملك يسجل رقما قياسيا بالدورى.. والجوكر يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة