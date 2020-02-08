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سقوط 7 متهمين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى قرية توماس بالأقصر

السبت، 08 فبراير 2020 11:17 ص
سقوط 7 متهمين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى قرية توماس بالأقصر متهم - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر فى القبض على 7 متهمين اشتركوا فى التنقيب عن الآثار برفقة 2 آخرين لقيا مصرعهما فى انهيار جدار وجرف ترابى فى بئر خلال التنقيب عن الآثار فى قرية توماس، حيث لقيا مصرعهما فى الحال داخل البئر خلال تنقيبهما عن الآثار، وتم انتشال جثمانى المتوفيين من أسفل البئر وتم نقلهما لمشرحة مستشفى إسنا التخصصى لحين عرضهما على رجال الطب الشرعى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من العقيد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بانهيار جدار وجرف ترابى على شابين خلال التنقيب عن الآثار فى بئر بقرية توماس بمدينة إسنا، وهما كل من "حسن.أ.م" 21 سنة سائق توك توك مقيم بجسر السيالة، و"أحمد.م.ص" 47 سنة من الجيزة، وانتقل على الفور لموقع الحادث كل من جمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، وعلاء جعفر سكرتير المجلس، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وأبو العوف العفى رئيس قرية توماس، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث إسنا وضباط المباحث بالمركز، والنقيب حامد محمد رئيس المطافى بإسنا، وتم إخراج الجثتين بمشاركة 2 إسعاف ومطافئ و2 لودر وونش لإستخراج جثمانى المتوفيين، وتم نقلهما لمشرحة مستشفي إسنا التخصصى لحين العرض على رجال الطب الشرعى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار رجال النيابة العامة للتحقيق.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط كل من "محمد.ع" مقيم بشارع أحمد عرابى بإسنا 25 سنة، و"ناصر.ا.ص" 47 سنة مقيم بإسنا، و"أحمد.ح.ع" 36 سنة مقيم بالوراق بالجيزة، و"مصطفى.م.ع" 47 سنة ملازم أول بالمعاش مقيم بالقاهرة، و"محمد.ع.ع" مقيم بعزبة الخزان وصاحب الحوش بقرية توماس، و"أبوبكر.ع.ع" 27 سنة مقيم بجسر السيالة بإسنا، و"مصعب.خ.م" 34 سنة مقيم بجسر السيالة بمدينة إسنا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتحرير المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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