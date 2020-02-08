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سقوط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

السبت، 08 فبراير 2020 05:30 م
سقوط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط اسلحة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نجحت وحده مباحث مركز شرطة أسيوط، في ضبط عامل بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه وحيازة كمية من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

البداية بمعلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط والتي تؤكد قيام عامل، مقيم بدائرة المركز، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على بندقية ألماني، بندقية خرطوش، طبنجة، طبنجة صوت "معدلة"، فرد خرطوش، 139 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما عثر بحوزته على 1300 قرص مخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، شنت حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط 232 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 208 متهمين، " 26 بندقية آلية، بندقية رصاص، 51 بندقية خرطوش، 11طبنجة، 143 فرد محلى، 387  طلقة مختلفة الأعيرة، 248 قطعة سلاح أبيض".

وأسفرت الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام، عن نفيذ (82074) حكما قضائيا متنوعا، "363 حكم جناية، 244423 حكم حبس جزئى، و4481 حكم حبس مستأنف، 41673 حكم غرامة، 11134 حكم مخالفة"، وضبط (263) قضية مخدرات بحوزة (287) متهم ، ضُبط خلالها "كمية من مخدر البانجو وزنت (37,200 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (23,722 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,468 كيلو جرام )، كمية من البودرة المخدرة وزنت (180جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (175جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (100 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,557 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 285 كيلو جرام)،  (9564) قرص مخدر" .

 


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