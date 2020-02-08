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سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم السبت 8-2-2020 فى مصر

السبت، 08 فبراير 2020 02:15 م
سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم السبت 8-2-2020 فى مصر الريال السعودى
كتب إسلام سعيد

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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 8-2-2020، حيث ثبت سعر الريال عند 4.17 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.19 جنيه للشراء.

 

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.17 جنيه للشراء.

 

4.21 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.17 جنيه للشراء.

 

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.17  جنيه للشراء.

4.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.16 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.17 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

 

الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741، هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

 

التقى وفد اقتصادى ألمانى أمس، بغرفة جدة أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين، بحضور أمين عام غرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم وممثلى القطاع الخاص فى البلدين.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قدم الوفد الألمانى خلال اللقاء فرصاً استثمارية جاذبة، تضمنت 13 تخصصاً فى مجالات الأعمال تصدرتها الرعاية الصحية، والشحن الدولي، والمواد الكيميائية، وهندسة التصنيع، والأمن الإلكتروني.

 

وطرح الوفد الفرص الواعدة فى السوق الألمانى التى سيكون لها الأثر الأكبر فى زيادة حجم التبادل التجارى الذى وصل بين البلدين لأكثر من 40 مليار ريال فى العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار، منها الضيافة والتأمين الصحى والمطاط والصلب والخشب والزراعة وإمدادات المياه والتعليم والأمن الغذائى وصناعة البناء والتشييد، إضافة للاستشارات والخدمات القانونية.

 


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