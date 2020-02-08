سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 11:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سامح شكرى: نسعى لاتفاق نهائي بجولة "واشنطن" القادمة حول سد النهضة

السبت، 08 فبراير 2020 10:48 م
سامح شكرى: نسعى لاتفاق نهائي بجولة "واشنطن" القادمة حول سد النهضة سامح شكرى
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، على ضرورة القضاء التام على الإرهاب، الحفاظ على مقدرات وثروات الشعب الليبى وعودة مؤسسات الدولة لخدمة مواطنيها، وأن تحقق الدولة الليبية الاستقرار لذاتها والدول المجاورة لها.

وقال "شكرى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك بجلسة هامة جدًا لمرجعة لتقرير مصر، وهذا التقرير يدعو للفخر، حيث تناول مجال الإصلاح السياسى والاقتصادي والاجتماعى وجهود مصر في رعاية مواطنيها والعمل على تعديل الخطاب الدينى وتوجيهه نحو الاعتزاز بالمواطن المصرى، وسياسات منع التمييز سواء بين الرجل والمراة او على أساس العرق أو الديانة، واستعراض كامل لجهود مصر الاقتصادية، وتوفير المدن الجديدة لاستيعاب التزايد السكانى.

وفيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، قال:" الرئيس جاء لأديس أبابا في الأساس حول رئاسة مصر للقارة الإفريقية، بالإضافة لتسليم الرئاسة لدولة جنوب إفريقيا، والرئيس سيلتقى برؤساء الحكومات المتواجدين بهذه القمة، كما سيلقى خطابًا قبل تسليمه رئاسة الاتحاد الإفريقى لدولة جنوب إفريقيا".

وأشار إلى أن اجتماع واشنطن يوم الأربعاء القادم لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، سيكون آخر جلسة للمفاوضات وهناك  توجه للوصول لاتفاق نهائي خلال الجولة القادمة، ونسعى لأن يكون هناك اتفاق نهائي او شبه نهائي، وهناك إرادة ورؤية واضحة وهناك جزء كبير تم إنجازه في الاتفاق الفني الذى تم التوصل إليه، ومع المفاوضات سنركز على النواحى القانونية المتعلقة بالاتفاق".


سامح شكرى

واشنطن

سد النهضه

المفاوضات

التلفزيون

التوك شو

اثيوبيا

اديس ابابا

السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة