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رئيس مجلس الأمة الكويتى يبحث مع نظيره العراقى قضايا المنطقة

السبت، 08 فبراير 2020 11:54 ص
رئيس مجلس الأمة الكويتى يبحث مع نظيره العراقى قضايا المنطقة مرزوق الغانم
كتب كامل كامل

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اجتمع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وبحثا العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات.

وقال مجلس الأمة الكويتي - في بيان اليوم السبت – "إن ذلك جاء خلال لقاء ثنائي عقده الجانبان في العاصمة الأردنية، على هامش مشاركتهما في المؤتمر ال30 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بشأن القضية الفلسطينية وخطة السلام الأمريكية.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، قد وصل والوفد المرافق له إلى الأردن مساء أمس الجمعة؛ للمشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بشأن قضية "خطة السلام" التي أعلن عنها الرئيس الامريكى دونالد ترامب.

وقد رفض خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أجزاء من خطة السلام الأمريكية التى تشمل احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها فى الضفة الغربية المحتلة قائلا إن مقترحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تخالف "المعايير المتفق عليها دوليا".

وترفض حكومات الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضى المحتلة فى حرب 1967 بما فى ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وأعاد بوريل اليوم التأكيد على هذا الموقف.

وقال فيى بيان "لا يمكن لأي خطوات باتجاه الضم، إذا نُفذت، أن تمر دون منازع"، فى تشديد للهجة الاتحاد الأوروبى الرافضة لخطة ترامب مقارنة بموقف التكتل عند إعلان الخطة الشهر الماضى.

 


الكويت

مجلس الامة الكويتى

البرلمان العراقى

الكويت والعراق

الاردن

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