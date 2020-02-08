رئيس جامعة الوادي الجديد:خطه طموحة لتحويل الجامعة إلي جامعة ذكية

فريق المحافظات

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ان شبكة المعلومات ومركز البيانات بمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة اتخذت عدة إجراءات بشأن مشروع التحول الرقمي وتحول الجامعة لجامعة ذكية من الجيل الرابع حيث جاري رفع سرعة شبكة الانترنت الي 200 ميجابت/ث و سرعة اتصال 100 ميجابت/ث مع الشبكة القومية للجامعات المصرية لتصل بإجمالي 300 ميجابت/ث عن طريق خطوط الالياف الضوئية وجاري إنشاء مركز بيانات للجامعات مطابق للمواصفات الدولية ويعد الاحدث من نوعه علي مستوي الجمهورية.

أضاف طنطاوي في بيان له اليوم السبت أنه جاري تنفيذ شبكة ربط بين كافة مواقع الجامعة بسرعات لا تقل عن 1 جيجا و تصل حتي 10جيجابت/ث وربطها مع مركز بيانات الجامعة بالتنسيق مع الشبكة القومية للجامعات المصريةوجاري تنفيذ معامل اختبارت الكترونية للطلاب وذلك تمهيداً لإلغاء الامتحانات الورقية مع إعداد بنوك اسئلة لكافة الاختبارات (اختبارات فصلية -اختبارات نهائية -اختبارات اعمال سنه- اختبارت قبول الطلاب) وجاري تجهيز معامل تدريب علي تكنولوجيا المعلومات مجهزه باحدث اجهزه الحاسب الالي و تطبيق كافة معاير السلامة والصحة المهنية بسعة تقدرية 50 متدرب في أن واحد. وجاري تجهيز مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة لخدمة الجامعة و المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور احمد ثابت مدير مركز تكنولوجيا المعلومات انه جاري إعداد دراسة لتذويد عدد نقاط الانترنت الي 3000 نقطة سلكية داخل المباني و 100 نقطة لاسلكية لتغطية نطاق الحرم الجامعي بالكامل علي مستوي الكليات والقطاعات لخدمة (اعضاء هيئة التدريس-العاملين-الطلاب). وجاري تجهيز وإعداد عدد 23 نظام الكتروني وذلك لمكينة كافة الخدمات او الاعمال داخل الجامعة وذلك لخدمة (اعضاء هيئة التدريس – العاملين -الطلاب-المجتمع) وذلك للتحول الرقمي الشامل بالجامعة بحلول عام 2022 كحد أقصي .

وأضاف المهندس احمد عاطف المشرف الفني علي التنفيذ انه جاري تنفيذ و انشاء و تركيب عدد (300) كاميرا (متحركة -IP-HD) لتأمين كافة مواقع الجامعة وقطاعتها مع ربطها بمركز العمليات بالجامعة مركزياً وعدد 20 جهاز استشعار و جاري تنفيذ مركز صيانه للأجهزه الالكترونية هو الاحدث من نوعة علي مستوي صعيد مصر وذلك لصيانة (حاسبات الية -لاب توب-موبيل-طابعات-ماكينات تصوير-اجهزه دقيقة) لخدمة الجامعة و المجتمع المحلي.

يذكر ان المشروعات السابقه كان قد تم بدء التنفيذ الفعلي لها مع بدايه العام الدراسي ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو 2020.