سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ذبح الدواجن والطيور الحية بأسيوط خطر يهدد حياة المواطنين.. فيديو وصور

السبت، 08 فبراير 2020 03:38 م
ذبح الدواجن والطيور الحية بأسيوط خطر يهدد حياة المواطنين.. فيديو وصور ذبح الدواجن والطيور الحية بأسيوط
أسيوط – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى الوقت الذى تنشط فيه الأمراض الوبائية والفيروسات المعدية وتسبب هلعا للعالم بأكمله، ما زال الذبح العشوائى ومحلات بيع الفراخ الحية، والطب البيطرى، لم يصلوا إلى طريقة سليمة وصحية للوقاية من انتقال العدوى أو عودة فيروسات بعينها للنشاط بسبب الدواجن وذبحها فى الشوارع والمحلات، حيث يعد تداول الفراخ الحية وذبحها بالشوارع والمحلات أحد أشد المخاطر التى تحيط بصحة الإنسان، وتعرض حياته للخطر، وخاصة مع انتشار الأمراض، والأوبئة، واجتياحها دول العالم، وخاصة أن أهم بيئة يعيش فيها، وتنمو فيها الميكروبات هى "الدم" وبالرغم من صدور قوانين تمنع تداول الطيور الحية وذبحها ولكن دون تنفيذ حتى الآن.

يقول سماح الخطبى "تاجر دواجن"، الناس فى أسيوط لا تقتنع إلا إذا رأت الفرخة أمامهم حية، أما فيما دون ذلك ينتابهم الشك ولابد أن يراها أمامه فى القفص ويمسك بها ويقوم بتحريكها خشية أن تكون مريضة، وهذه ثقافة موجودة وخاصة فى القرى، ولكى نصل أن نقتنع بالفراخ المذبوحة فى المجازر فنحن نحتاج إلى حملات توعية كبيرة لمنع المتلاعبين بصحة الناس من اختراق هذه السوق، وما زلنا حتى الآن لا يوجد ثقة بين الزبون ومحلات تعرض الطيور المجمدة.

ذبح-الفراخ-(1)

وأضاف نجاح عفيفى "صاحب محل دواجن" أنه لا توجد طريقة للذبح ويقتنع بها الزبون إلا اليدوى، والرياشات، والمواطن المصرى تحديدا لابد أن يرى الفرخة حية أمامه داخل الأقفاص الموجودة بالمحال التجارية، ولكن إذا صدر القانون وتم تعميمه بحيث لا توجد مزرعة أو محل يقوم بالذبح اليدوى سيكون الوضع أمر واقع على الجميع، وحينها يعرف الزبون أن القرار عام على الكل والكل ملتزم بتطبيقه.

ذبح-الفراخ-(2)

وقال الدكتور حسام أشرف طبيب بيطرى إن الدواجن الحية وتناقلها بين الأسواق والمحلات من أكثر الأمور التى قد تتسبب فى نقل العدوى والفيروسات منها إلى البشر أو العكس، فى ظل تنبه العالم بأكمله لهذه النوعيات من الأمراض والفيروسات، وطالبنا أكثر من مرة كأطباء بيطريين ومتخصصين بتدارك هذه المخاطر الناتجة عن تناقل الدواجن وذبحها فى المحلات وتنظيفها عن طريق "الرياشات" الممتلئة بالدماء، وهى أكثر بيئة تنمو فيها البكتيريا، والأمراض وتنتقل من خلالها العدوى من الطيور للإنسان، وهناك قانون قد صدر فى هذا الشأن، ولكن يحتاج إلى آليات لتفعيلة أهمها الثقة المتبادلة بين المجازر والمحلات والمواطنين فى الشارع.

ذبح-الفراخ-(3)

وقال الدكتور خالد البكرى، وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة أسيوط، إننا فى حاجة ماسة إلى تطبيق القانون 70 لسنة 2009 الذى يقضى بحظر تداول الدواجن الحية، وإغلاق جميع الرياشات الموجودة بالمحال المخصصة للدواجن وخاصة أن هذه الرياشات، والذبح بالمحلات من أكثر الأشياء خطورة على صحة الإنسان، ولأن هذه الرياشات تتجمع فيها دماء الفراخ وهى أكثر بيئة لنمو الميكروبات والأمراض ونقلها للإنسان، كما أن الطيور نفسها تنتقل بينها وبين بعضها البعض الميكروبات والأوبئة طالما أنها حية؛ وكان القانون سيطبق لولا الظروف الاقتصادية وبعض الأمور التى مرت بها مصر، وعندما سيطبق القانون ستعمل المجازر الآلية المعقمة، والتى تتبع نظاما صحيا جيدا، ولكن نحتاج إلى زيادة ثقافة المواطنين فى هذا الشأن، وأن يعلم أن الكل يعمل لخدمته ولصالح صحته.

ذبح-الفراخ-(4)

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المحافظة تشن حملات يومية مكثفة على مزارع الدواجن الحية بجميع أنحاء المحافظة وأخذ عينات من جميع الدواجن، والمزارع، ضمانا لعدم تداول أى دواجن حية مصابة بالأمراض قبل وصولها للمستهلك.

ذبح-الفراخ-(5)
 

 

ذبح-الفراخ-(6)
 

 


اسيوط

بيطرى اسيوط

تقارير مصرية

الفراخ الحية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"كارثة بييئة".. ذبح عشوائى للدواجن والطيور فى شوارع الغربية.. المواطنون يطالبون بإلغاء الأسواق العشوائية.. ومديرية الطب البيطرى: تشديد على تطبيق القانون 70 بعدم تداول الدواجن الحية بين المحافظات.. فيديو وصور

السبت، 08 فبراير 2020 02:36 م

أسعار الدواجن اليوم 29 جنيها والبلدى بـ37 جنيها للمستهلك

الخميس، 06 فبراير 2020 01:12 م

فيديوجراف.. مخاطر الذبح العشوائي للدواجن فى المحافظات .. أسواق نقل الفيروسات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:20 م

بورصة الدواجن اليوم.. الكيلو بـ25 جنيها من المزرعة و29 للمستهلك

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة