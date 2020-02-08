سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خوارزميات تنبؤية .. نيويورك تايمز تبرز برنامجًا لتحديد المجرمين المحتلمين

السبت، 08 فبراير 2020 01:28 م
خوارزميات تنبؤية .. نيويورك تايمز تبرز برنامجًا لتحديد المجرمين المحتلمين خوارزميات
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت عنوان "خوارزمية تمنح الحرية أو تقيدها"، سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على برنامج يطبق فى الولايات المتحدة وأوروبا يعتمد على خوارزمية تتوقع ما إذا كان الأشخاص والمراهقون سيرتكبون الجريمة، ولكن ينادى معارضو البرنامج بمزيد من الرقابة الإنسانية لضمان عدم تعرض الأشخاص للظلم بالخطأ.

وقالت الصحيفة إنه فى فيلادلفيا، ساعدت خوارزمية أنشأها أستاذ فى جامعة بنسلفانيا فى التأثير على تجربة المحققين لمدة خمس سنوات على الأقل.

وتعد الخوارزمية واحدة من العديد من القرارات التى تتخذ بشأن حياة الناس فى الولايات المتحدة وأوروبا. تستخدم السلطات المحلية ما يسمى بالخوارزميات التنبؤية لتحديد دوريات الشرطة وأحكام السجن وقواعد الاختبار. فى نزرلاندز، وضعت خوارزمية للكشف عن مخاطر الاحتيال. بينما تحدد مدينة بريطانية من خلال الخوارزمية من من المراهقين من المرجح أن يصبح مجرم.

ووفقًا لمركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، وهى مؤسسة غير ربحية مخصصة للحقوق الرقمية، تحولت كل ولاية فى أمريكا تقريبًا إلى هذا النوع الجديد من خوارزمية الحوكمة. وحددت Algorithm Watch، وهى هيئة رقابة فى برلين، برامج مماثلة فى 16 دولة أوروبية على الأقل.

مع انتشار هذه الممارسة إلى أماكن جديدة وأجزاء جديدة من الحكومة، بدأ محققو الأمم المتحدة ومحامو الحقوق المدنية والنقابات العمالية ومنظمو المجتمع المحلى فى رفضها والحديث ضدها.

 

وأضافت الصحيفة أنهم غاضبون من الاعتماد المتزايد على الأنظمة الآلية التى تبعد البشر والشفافية خارج العملية. غالبًا ما يكون من غير الواضح كيف تتخذ الأنظمة قراراتها. هل الجنس عامل؟ أم العمر؟ أم الرمز البريدي؟ من الصعب القول، نظرًا لأن العديد من الدول لديها قواعد قليلة تتطلب أن يكشف صانعو الخوارزميات عن صيغهم.


خوازمية

تحديد المجرمين

الحرية في عصر التكنولوجيا

بخوارزميات تنبؤية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

يوتيوب يعدل خوارزمياته لضمان توفير محتوى مناسب للأطفال

السبت، 03 أغسطس 2019 09:00 ص

خوارزميات أقوى.. ابتكار نظام تحصين ضد الهجمات على التعلم الآلى

السبت، 22 يونيو 2019 09:30 ص

دراسة: إصلاح الخوارزميات لن يحد من الأخبار المزيفة على السوشيال ميديا

السبت، 27 أبريل 2019 11:10 ص

يوتيوب تغير خوارزميتها لمواجهة فيديوهات نظريات المؤامرة

السبت، 26 يناير 2019 01:00 م

إنستجرام ينفى: لا نقلل من ظهور المنشورات ولا تغيير على خوارزميتنا

الأربعاء، 23 يناير 2019 12:28 م

علماء يلجأون للخوارزميات لتأليف موسيقى تلائم شروق الشمس على المريخ

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

أفراح فى منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة