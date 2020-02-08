حملات إشغالات ونظافة مكبره بشوارع مدينة المحلة

فريق المحافظات

وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحلة الكبرى بتكثيف اعمال حملات النظافة بشوارع مدينة المحلة، لرفع تراكمات القمامة والأتربة بالشوارع والطرق الفرعية والرئيسية، بالتنسيق مع حي أول وثان المحلة، وتم الاستعانة بمعدات جهاز النظافة بالأحياء لرفع تراكمات القمامة والأتربة.

حيث تم تجريف وتمهيد شارع جمال عبد الناصر بمنطقة منشية البكري ورفع الأتربة بطريق سكة طنطا ورى النجيل بالجزيرة الوسطي، وغسيل البلدورات بشارع البحر، والدفع بعدد من اللوادر والسيارات لرفع الأتربة وتجمعات القمامة بشوارع المدينة.

كما تم رفع الأتربة المتراكمة بطريق المحلة - طنطا والطريق الدائري المحلة- المنصورة واستكمال أعمال الدهانات للأرصفة والبلدورات.

كما تم إحلال وتجديد وربط لخطوط مياه الشرب الرئيسية ربط خط 16 بوصه بخط 24 بوصه فى أكثر من نطاق داخل المدينة، كما تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتم رفع اشغالات الكافيهات التي تعوق حركة المرور بالشوارع، ومصادرتها وتحرير محاضر لأصحابها.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد أكد فى بيان سابق له، على إستمرار حملات الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي أسفرت عن إزالة 231 حالة تعدى وإسترداد 24248م2 خلال أربعة أيام .

ففي اليوم الرابع للموجة 15 تم إزالة 203 حالة تعدى على أملاك الدولة وإسترداد 18579م2 بمركز السنطة، تمثلوا في إزالة (14 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 3449م2 – 12 حالة تعدى على أملاك الأوقاف بمساحة 2010م2- إزالة حالة تعدى على أملاك السكة الحديد بمساحة 210م2).

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة للاستفادة منها في المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على جميع المواطنين.