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حديقة حيوان الإسكندرية: تسلمنا "نسناس عبلنج" من الأمن.. ولم يهرب من الحديقة

السبت، 08 فبراير 2020 01:46 م
حديقة حيوان الإسكندرية: تسلمنا "نسناس عبلنج" من الأمن.. ولم يهرب من الحديقة نسناس - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكدت الدكتورة نبيلة عازر، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، على أن الحديقة تلقت اتصالا من أمن الاسكندرية بضرورة تسلم "نسناس" من نوع "عبلنج" وجد مختبأ بمدخل أحد العقارات بشارع الغرفة التجارية وسط الإسكندرية، مؤكدة على أن "النسناس" ليس هارب من الحديقة، ولكنة هارب من أحد الأشخاص الذى كان يقتنيه، وتسلمته الحديقة لأنها جهة الاختصاص .

وأكدت الدكتورة نبيلة عازر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحديقة تسلمت "النسناس" من الأجهزة الأمنية من خلال متخصصين، وقاموا باصطحابه إلى حديقة، وتم وضعه داخل أماكن المبيت مع الفصيلة المشابهة له، مؤكدة أن توافق مع البيئة الجديدة وتم صرف المقررات الغذائية الطبيعية له.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تمكنت من تسليم حيوان ضال "نسناس" إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية، عقب الإبلاغ بمشاهدته بمدخل أحد العقارات فى المحافظة، حيث تلقى مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من بعض الأهالى بمشاهدة "نسناس" أمام مدخل أحد العقارات بدائرة القسم، وانتقلت وحدة الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، حيث تبين وجود الحيوان بالمكان المذكور، وتم التنسيق مع مسئولى حديقة الحيوان بالإسكندرية، وتسليمه وإيداعه بالحديقة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر، أن الدكتورة نبيلة عازر، مدير حديقة حيوان الإسكندرية، أكدت أن الحديقة بصدد استقبال حيوان "سبع البحر" قريبا، لينضم إلى مجموعة الحيوانات بالحديقة، وذلك بعد أن افتقدت الحديقة "سبع البحر" بعد وفاة آخر حيوان منها منذ عدة سنوات.

يذكر أن حديقة حيوان الإسكندرية هى ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة، وتقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهة بالإسكندرية، وتقع بجوار حدائق أنطودنيادس الشهيرة وبها برج عال لمشاهدة الحديقة من أعلى ومتحف للتاريخ الطبيعى.


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قرد هارب

نسناس عبلنج

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